Єгипет поступово відновлює роботу туристичної галузі. Вже з 1 липня у країні збираються частково запустити міжнародне авіасполучення.

Його поновлять перш за все до курортних міст, але не до всіх. Туризм й авіаперевезення будуть здійснювати до прибережних міст, які найменше постраждали від коронавірусу. Про це заявив міністр інформації Єгипту Осама Хейкаль, передає Укрінформ.

Водночас, інших деталей він не розкрив. Найімовірніше, йдеться про єгипетські курорти Червоного моря – Хургаду та Шарм-ель-Шейх,що є найбільш популярними серед закордонних відпочивальників.

Як Єгипет відновлює туризм в умовах пандемії:

Туристів, які прибудуть на курорти країни на чартерних рейсах, звільнять від сплати за візи до кінця жовтня 2020 року. Цей крок спрямований на відновлення туристичної сфери, що є головним джерелом доходу країни.

На початку травня курортний сезон Єгипет відкрив для власних громадян.

А у квітні в Єгипті запустили безкоштовні онлайн-подорожі гробницями та іншими знаковими пам’ятками країни.

Водночас, коли Єгипет відновить регулярні авіаперельоти, які припинили в березні, аби протидіяти поширенню коронавірусу, невідомо.

Яка ситуація з коронавірусом у Єгипті? У країні кількість хворих на COVID-19 перевищила 38 тисяч, 1 342 людини померли від ускладнень, спричинених інфекцією.