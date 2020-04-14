Египет запустил бесплатные онлайн-путешествия по гробницам
В Египте запустили серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим достопримечательностями страны. Виртуальные туры представлены как 3D-модели помещений, составленные из множества снимков.
Это напоминает просмотр улиц от Google Maps. В виртуальной копии здания можно свободно перемещаться, приближать камеру и находиться внутри. Такую возможность для египтян и всех желающих посетить эту страну сделали в Министерстве по делам древностей Египта. Об этом говорится в твиттере ведомства.
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Министерство занимается защитой и сохранением историко-культурного наследия страны.
Мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию в гробницу Рамсеса VI в Долине царей, Луксор,
– говорится в одном из сообщений министерства в твиттере.
Для посещения доступны 8 локаций:
- гробница фараонов Рамзеса V и Рамзеса VI;
- катакомбы Ком эль-Шукафа;
- некрополь Бени-Хасан;
- синагога Бен Эзра;
- мечеть-медресе султана Баркук;
- красный монастырь;
- гробница царицы Мересанх III;
- гробница Менни.
Таким образом в Египте граждан призывают оставаться дома на время пандемии коронавируса.
Какова ситуация с COVID-19 в Египте?
По состоянию на 14 апреля в стране подтвердили 2 190 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от осложнений, вызванных COVID-19 164 человека.
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