Египет запустил бесплатные онлайн-путешествия по гробницам

В Египте запустили серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим достопримечательностями страны. Виртуальные туры представлены как 3D-модели помещений, составленные из множества снимков.

Это напоминает просмотр улиц от Google Maps. В виртуальной копии здания можно свободно перемещаться, приближать камеру и находиться внутри. Такую возможность для египтян и всех желающих посетить эту страну сделали в Министерстве по делам древностей Египта. Об этом говорится в твиттере ведомства.

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Министерство занимается защитой и сохранением историко-культурного наследия страны.

Мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию в гробницу Рамсеса VI в Долине царей, Луксор,

– говорится в одном из сообщений министерства в твиттере.

نقدم لكم اليوم جولة افتراضية داخل مقبرة الملك رمسيس السادس بوادي الملوك بالأقصر.



Today we take you on a virtual tour in the tomb of Ramesses VI in the Valley of the Kings, Luxor.

https://t.co/opLKOoreDD#StayHome #StaySafe#ExperienceEgyptFromHome — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 13, 2020

Для посещения доступны 8 локаций:

гробница фараонов Рамзеса V и Рамзеса VI;

катакомбы Ком эль-Шукафа;

некрополь Бени-Хасан;

синагога Бен Эзра;

мечеть-медресе султана Баркук;

красный монастырь;

гробница царицы Мересанх III;

гробница Менни.

استمتعوا بجولة افتراضية جديدة اليوم داخل مقبرة ختي بمقابر بني حسن الاثرية بالمنيا.

Enjoy a virtual tour is in the tomb of Kheti in Beni Hasan Necropolis in Al-Minya.https://t.co/YCgWACGGAk#StayHome⁩

⁦#StaySafe⁩

⁦#ExperienceEgyptfromHome — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 8, 2020

اليوم نأخذكم في جولة افتراضية بمقابر كوم الشقافة بالإسكندرية التي تعود للعصر الروماني

Today we take you on a virtual tour in the catacombs of Kom al-Shuqafa in Alexandria, from Egypt’s Roman Periodhttps://t.co/HS6K7giVTI#StayHome#StaySafe#ExperienceEgyptFromHome — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 12, 2020

Таким образом в Египте граждан призывают оставаться дома на время пандемии коронавируса.

Какова ситуация с COVID-19 в Египте?

По состоянию на 14 апреля в стране подтвердили 2 190 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от осложнений, вызванных COVID-19 164 человека.