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      Египет запустил бесплатные онлайн-путешествия по гробницам

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      Опустевшие из-за пандемии коронавируса улицы Каира / Getty images

      В Египте запустили серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим достопримечательностями страны. Виртуальные туры представлены как 3D-модели помещений, составленные из множества снимков.

      Это напоминает просмотр улиц от Google Maps. В виртуальной копии здания можно свободно перемещаться, приближать камеру и находиться внутри. Такую возможность для египтян и всех желающих посетить эту страну сделали в Министерстве по делам древностей Египта. Об этом говорится в твиттере ведомства.

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      Министерство занимается защитой и сохранением историко-культурного наследия страны.

      Мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию в гробницу Рамсеса VI в Долине царей, Луксор,
      – говорится в одном из сообщений министерства в твиттере.

      Для посещения доступны 8 локаций:

      • гробница фараонов Рамзеса V и Рамзеса VI;
      • катакомбы Ком эль-Шукафа;
      • некрополь Бени-Хасан;
      • синагога Бен Эзра;
      • мечеть-медресе султана Баркук;
      • красный монастырь;
      • гробница царицы Мересанх III;
      • гробница Менни.

      Таким образом в Египте граждан призывают оставаться дома на время пандемии коронавируса.

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      По состоянию на 14 апреля в стране подтвердили 2 190 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от осложнений, вызванных COVID-19  164 человека.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Сеть Путешествия Египет
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