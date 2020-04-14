Єгипет запустив безкоштовні онлайн-подорожі гробницями
У Єгипті запустили серію безкоштовних онлайн-подорожей гробницями та ыншими визначними пам’ятками країни. Віртуальні тури представлені як 3D-моделі приміщень, складені з безлічі знімків.
Це нагадує перегляд вулиць від Google Maps. У віртуальній копії споруди можна вільно переміщатися, наближати камеру і перебувати всередині. Таку можливість для єгиптян та усіх охочих відвідати цю країну зробили у Міністерстві у справах старожитностей Єгипту. Про це мовиться у твіттері відомства.
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Міністерство займається захистом і збереженням історико-культурної спадщини країни.
Ми запрошуємо вас у віртуальну екскурсію в гробницю Рамзеса VI в Долині царів, Луксор,
– мовиться в одному з дописів міністерства у твіттері.
Для відвідування доступні 8 локацій:
- гробниця фараонів Рамзеса V і Рамзеса VI;
- катакомби Ком ель-Шукафа;
- некрополь Бені-Хасан;
- синагога Бен Езра;
- мечеть-медресе султана Баркук;
- червоний монастир;
- гробниця цариці Мересанх III;
- гробниця Менни.
Таким чином у Єгипті громадян закликають залишатися в дома на час пандемії коронавірусу.
Яка ситуація з COVID-19 у Єгипті? Станом на 14 квітня у країні підтвердили 2 190 випадків інфікування коронавірусом. Померли від ускладнень, спричинених COVID-19 164 людини.
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