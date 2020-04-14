Єгипет запустив безкоштовні онлайн-подорожі гробницями

У Єгипті запустили серію безкоштовних онлайн-подорожей гробницями та ыншими визначними пам’ятками країни. Віртуальні тури представлені як 3D-моделі приміщень, складені з безлічі знімків.

Це нагадує перегляд вулиць від Google Maps. У віртуальній копії споруди можна вільно переміщатися, наближати камеру і перебувати всередині. Таку можливість для єгиптян та усіх охочих відвідати цю країну зробили у Міністерстві у справах старожитностей Єгипту. Про це мовиться у твіттері відомства.

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Міністерство займається захистом і збереженням історико-культурної спадщини країни.

Ми запрошуємо вас у віртуальну екскурсію в гробницю Рамзеса VI в Долині царів, Луксор,

– мовиться в одному з дописів міністерства у твіттері.

نقدم لكم اليوم جولة افتراضية داخل مقبرة الملك رمسيس السادس بوادي الملوك بالأقصر.



Today we take you on a virtual tour in the tomb of Ramesses VI in the Valley of the Kings, Luxor.

https://t.co/opLKOoreDD#StayHome #StaySafe#ExperienceEgyptFromHome — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 13, 2020

Для відвідування доступні 8 локацій:

гробниця фараонів Рамзеса V і Рамзеса VI;

катакомби Ком ель-Шукафа;

некрополь Бені-Хасан;

синагога Бен Езра;

мечеть-медресе султана Баркук;

червоний монастир;

гробниця цариці Мересанх III;

гробниця Менни.

استمتعوا بجولة افتراضية جديدة اليوم داخل مقبرة ختي بمقابر بني حسن الاثرية بالمنيا.

Enjoy a virtual tour is in the tomb of Kheti in Beni Hasan Necropolis in Al-Minya.https://t.co/YCgWACGGAk#StayHome⁩

⁦#StaySafe⁩

⁦#ExperienceEgyptfromHome — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 8, 2020

اليوم نأخذكم في جولة افتراضية بمقابر كوم الشقافة بالإسكندرية التي تعود للعصر الروماني

Today we take you on a virtual tour in the catacombs of Kom al-Shuqafa in Alexandria, from Egypt’s Roman Periodhttps://t.co/HS6K7giVTI#StayHome#StaySafe#ExperienceEgyptFromHome — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 12, 2020

Таким чином у Єгипті громадян закликають залишатися в дома на час пандемії коронавірусу.

Яка ситуація з COVID-19 у Єгипті? Станом на 14 квітня у країні підтвердили 2 190 випадків інфікування коронавірусом. Померли від ускладнень, спричинених COVID-19 164 людини.