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      Єгипет запустив безкоштовні онлайн-подорожі гробницями

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      Спорожнілі через пандемію коронавірусу вулиці Каїра / Getty images

      У Єгипті запустили серію безкоштовних онлайн-подорожей гробницями та ыншими визначними пам’ятками країни. Віртуальні тури представлені як 3D-моделі приміщень, складені з безлічі знімків.

      Це нагадує перегляд вулиць від Google Maps. У віртуальній копії споруди можна вільно переміщатися, наближати камеру і перебувати всередині. Таку можливість для єгиптян та усіх охочих відвідати цю країну зробили у Міністерстві у справах старожитностей Єгипту. Про це мовиться у твіттері відомства.

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      Міністерство займається захистом і збереженням історико-культурної спадщини країни.

      Ми запрошуємо вас у віртуальну екскурсію в гробницю Рамзеса VI в Долині царів, Луксор,
      – мовиться в одному з дописів міністерства у твіттері.

      Для відвідування доступні 8 локацій:

      • гробниця фараонів Рамзеса V і Рамзеса VI;
      • катакомби Ком ель-Шукафа;
      • некрополь Бені-Хасан;
      • синагога Бен Езра;
      • мечеть-медресе султана Баркук;
      • червоний монастир;
      • гробниця цариці Мересанх III;
      • гробниця Менни.

      Таким чином у Єгипті громадян закликають залишатися в дома на час пандемії коронавірусу.

      Яка ситуація з COVID-19 у Єгипті? Станом на 14 квітня у країні підтвердили 2 190 випадків інфікування коронавірусом. Померли від ускладнень, спричинених COVID-19 164 людини.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Мережа Подорожі Коронавірус COVID-19 Єгипет
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