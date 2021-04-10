Археологи раскопали в Египте затерянный город, которому примерно 3 тысячи лет. Построили древнее поселение в период правления короля Аменхотепа III – деда известного фараона Тутанхамона.

По словам ученого Захи Гавасса, речь идет о городе Атон, расположенном вблизи Луксора. Он – самое масштабное древнее поселение, которое когда-либо находили в Египте.

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Что известно об истории древнего города

Древнее поселение нашли через несколько недель после раскопок, которые стартовали в сентябре 2020 года.

Датируется город царствованием Аменхотепа III – одного из самых могущественных фараонов Египта. Он правил в период с 1391 по 1353 год до нашей эры. Впоследствии поселение использовали фараоны Ай и Тутанхамон.

Профессор египтологии в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе Бетси Брайан отметила, что город даст ученым редкую возможность "заглянуть в жизнь древних египтян" времен расцвета империи.

Затерянный город является вторым по значению археологическим открытием со времен могилы Тутанхамона,

– подчеркнула Брайан.



В Египте нашли город, которому примерно 3 тысячи лет / Фейсбук Захи Гавасса

Что обнаружили во время раскопок

Археологи нашли много ценных археологических находок:

ювелирные изделия;

цветную керамику;

амулеты в виде жуков-скарабеев;

кирпичи с печатями Аменхотепа III.

Однако, отмечает Захи Гавасс, на месте находки продолжают вести раскопки. Археологи надеются отыскать там гробницы с сокровищами.



Археологи обнаружили много декоративных и ритуальных предметов / Фейсбук Захи Гавасса

Обратите внимание! Недавно стало известно, что археологи обнаружили на территории древнего города Абидос, расположенного более чем в 450 километрах от Каира, древнюю пивоварню. Вероятно, она является древнейшей похожей находкой.