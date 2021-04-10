В Египте нашли "затерянный золотой город", которому примерно 3 тысячи лет
Археологи раскопали в Египте затерянный город, которому примерно 3 тысячи лет. Построили древнее поселение в период правления короля Аменхотепа III – деда известного фараона Тутанхамона.
Источник:BBC
По словам ученого Захи Гавасса, речь идет о городе Атон, расположенном вблизи Луксора. Он – самое масштабное древнее поселение, которое когда-либо находили в Египте.
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Что известно об истории древнего города
Древнее поселение нашли через несколько недель после раскопок, которые стартовали в сентябре 2020 года.
Датируется город царствованием Аменхотепа III – одного из самых могущественных фараонов Египта. Он правил в период с 1391 по 1353 год до нашей эры. Впоследствии поселение использовали фараоны Ай и Тутанхамон.
Профессор египтологии в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе Бетси Брайан отметила, что город даст ученым редкую возможность "заглянуть в жизнь древних египтян" времен расцвета империи.
Затерянный город является вторым по значению археологическим открытием со времен могилы Тутанхамона,
– подчеркнула Брайан.
В Египте нашли город, которому примерно 3 тысячи лет / Фейсбук Захи Гавасса
Что обнаружили во время раскопок
Археологи нашли много ценных археологических находок:
- ювелирные изделия;
- цветную керамику;
- амулеты в виде жуков-скарабеев;
- кирпичи с печатями Аменхотепа III.
Однако, отмечает Захи Гавасс, на месте находки продолжают вести раскопки. Археологи надеются отыскать там гробницы с сокровищами.
Археологи обнаружили много декоративных и ритуальных предметов / Фейсбук Захи Гавасса
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