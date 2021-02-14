Археологи обнаружили на территории древнего города Абидос, расположенного в более чем 450 километрах от Каира, древнюю пивоварню. Вероятно, она является древнейшей подобной находкой.

Такую информацию сообщил генеральный секретарь Службы древностей Египта Мустафа Вазири. Находку обнаружила группа американских и египетских археологов.

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Что известно о давней пивоварне

По предположениям Вазири, пивоварня может принадлежать ко временам фараона Нармера , который объединил Древний Египет в начале Первого династического периода (3150 – 2613 годы до нашей эры).

, который объединил Древний Египет в начале Первого династического периода (3150 – 2613 годы до нашей эры). Археологи нашли в пивоварне 8 помещений , длина каждого составляет 20 метров, ширина – 2,5 метра.

, длина каждого составляет 20 метров, ширина – 2,5 метра. В помещениях обнаружили примерно по 40 глиняных резервуаров , в которых изготавливали пиво.

, в которых изготавливали пиво. Один из руководителей археологической команды доктор Мэттью Адамс из Института изобразительных искусств при Нью-Йоркском университете предположил, что пивоварня производила напитки для церемоний правящей элиты.

Интересно, что британские археологи первыми заявляли о существовании этой фабрики пива еще в начале 1900 года, однако они не смогли определить ее точное местоположение.

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