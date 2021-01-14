Ученые нашли древнейший рисунок животного: изображению свиньи более 45 тысяч лет – фото
Исследователи заявляют, что самым старым из известных рисунков животных в мире является свинья на стене пещеры в Индонезии. Этому изображению примерно 45 500 лет.
Что известно о древнейшем рисунке животного
Древняя картина свиньи в профиль нарисована красной минеральной охрой. Об этом заявляют ученые из Австралии, сообщает Live Science.
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Вероятно, это изображение бородавчатой свиньи Сулавеси.
Эти свиньи все еще встречаются там и сегодня, хотя их количество постоянно уменьшается,
– рассказал исследователь Адам Брамм.
Находка свидетельствует о том, что древняя Индонезия была важным местом для наскального искусства. А первые его традиции, вероятно, не возникли в Европе ледникового периода, как полагали ранее.
В известняковой пещере Leang Tedongnge есть несколько рисунков свиньи. Однако лучше всего сохранился старейший. На нем изображена крупная свинья размером примерно 136 на 54 сантиметра с очертаниями двух человеческих рук.
Какие еще изображения нашли в пещерах
В соседней пещере Leang Balangajia ученые нашли на потолке свинью еще большего размера – примерно 187 на 110 сантиметров, с четырьмя нарисованными руками над ней.
Исследователи заявляют, что в этой пещере есть еще по меньшей мере 2 других изображения животных. Но они очень повреждены, поэтому их не удастся расшифровать.
Что известно о рисунках бородавчатых свиней
Наскальные рисунки в обеих пещерах изображают взрослых свиней-самцов. Они изображены с бородавками, у взрослых самцов их больше, чем у самок.
По словам исследователя Брамма, бородавчатые свиньи Сулавеси уникальны для этого острова. В изоляции они развивались там сотни тысяч лет назад. Археологические данные дают возможность сделать вывод, что люди охотились на этих свиней и даже приручили их.
Древние художники, кажется, были одержимы бородавчатыми свиньями, что не удивительно, учитывая их экономическое значение,
– отметил Брамм.
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Как определяли возраст изображений
Для установления даты создания наскального изображения, исследователи исследовали образцы нескольких минералов кальцита, которые "выросли" на свиньях после раскраски.
Сделали это с помощью датировки урана и тория. Дождевая вода, просачиваясь через известняковую пещеру, растворяет небольшое количество урана, а тот со временем распадается и превращается в торий. Ученые измеряли соотношение урана и тория в каждом образце минерала, чтобы определить, когда именно минералы начали расти над картинами.
Исследователи узнали, что рисунку свиньи с Leang Tedongnge минимум 45 500 лет, а тому, что на потолке в Leang Balangajia – 32 000 лет.
Свинья Leang Tedongnge – не только старейшее известное наскальное изображение животного, но и "самое раннее известное репрезентативное произведение искусства в мире". Однако у исследователей возникли технические трудности с датировкой уран-тория, которые они признают, но которые делают даты приблизительными.
Ученые нашли древнейший рисунок животного – свиньи / Фото Griffith Universit
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