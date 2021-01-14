Исследователи заявляют, что самым старым из известных рисунков животных в мире является свинья на стене пещеры в Индонезии. Этому изображению примерно 45 500 лет.

Что известно о древнейшем рисунке животного

Древняя картина свиньи в профиль нарисована красной минеральной охрой. Об этом заявляют ученые из Австралии, сообщает Live Science.

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Вероятно, это изображение бородавчатой свиньи Сулавеси.

Эти свиньи все еще встречаются там и сегодня, хотя их количество постоянно уменьшается,

– рассказал исследователь Адам Брамм.

Находка свидетельствует о том, что древняя Индонезия была важным местом для наскального искусства. А первые его традиции, вероятно, не возникли в Европе ледникового периода, как полагали ранее.

В известняковой пещере Leang Tedongnge есть несколько рисунков свиньи. Однако лучше всего сохранился старейший. На нем изображена крупная свинья размером примерно 136 на 54 сантиметра с очертаниями двух человеческих рук.

Какие еще изображения нашли в пещерах

В соседней пещере Leang Balangajia ученые нашли на потолке свинью еще большего размера – примерно 187 на 110 сантиметров, с четырьмя нарисованными руками над ней.

Исследователи заявляют, что в этой пещере есть еще по меньшей мере 2 других изображения животных. Но они очень повреждены, поэтому их не удастся расшифровать.

Что известно о рисунках бородавчатых свиней

Наскальные рисунки в обеих пещерах изображают взрослых свиней-самцов. Они изображены с бородавками, у взрослых самцов их больше, чем у самок.

По словам исследователя Брамма, бородавчатые свиньи Сулавеси уникальны для этого острова. В изоляции они развивались там сотни тысяч лет назад. Археологические данные дают возможность сделать вывод, что люди охотились на этих свиней и даже приручили их.

Древние художники, кажется, были одержимы бородавчатыми свиньями, что не удивительно, учитывая их экономическое значение,

– отметил Брамм.

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Как определяли возраст изображений

Для установления даты создания наскального изображения, исследователи исследовали образцы нескольких минералов кальцита, которые "выросли" на свиньях после раскраски.

Сделали это с помощью датировки урана и тория. Дождевая вода, просачиваясь через известняковую пещеру, растворяет небольшое количество урана, а тот со временем распадается и превращается в торий. Ученые измеряли соотношение урана и тория в каждом образце минерала, чтобы определить, когда именно минералы начали расти над картинами.

Исследователи узнали, что рисунку свиньи с Leang Tedongnge минимум 45 500 лет, а тому, что на потолке в Leang Balangajia – 32 000 лет.

Свинья Leang Tedongnge – не только старейшее известное наскальное изображение животного, но и "самое раннее известное репрезентативное произведение искусства в мире". Однако у исследователей возникли технические трудности с датировкой уран-тория, которые они признают, но которые делают даты приблизительными.



Ученые нашли древнейший рисунок животного – свиньи / Фото Griffith Universit