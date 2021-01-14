Дослідники заявляють, що найстарішим з відомих малюнків тварин у світі є свиня на стіні печери в Індонезії. Цьому зображенню приблизно 45 500 років.

Що відомо про найдавніший малюнок тварини

Давня картина свині в профіль намальована червоною мінеральною охрою. Про це заявляють вчені з Австралії, повідомляє Live Science.

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Ймовірно, це зображення бородавчастої свині Сулавесі.

Ці свині все ще трапляються там і сьогодні, хоча їхня кількість постійно зменшується,

– розповів дослідник Адам Брамм.

Знахідка свідчить про те, що давня Індонезія була важливим місцем для наскального мистецтва. А перші його традиції, ймовірно, не виникли в Європі льодовикового періоду, як вважали раніше.

У вапняковій печері Leang Tedongnge є кілька малюнків свині. Однак найкраще зберігся найстаріший. На ньому зображена велика свиня розміром приблизно 136 на 54 сантиметри з обрисами двох людських рук.

Які ще зображення знайшли у печерах

У сусідній печері Leang Balangajia вчені знайшли на стелі свиню ще більшого розміру – приблизно 187 на 110 сантиметрів, з чотирма намальованими руками над нею.

Дослідники заявляють, що у цій печері є ще щонайменше 2 інших зображення тварин. Але вони дуже пошкоджені, тому їх не вдасться розшифрувати.

Що відом про малюнки бородавчасних свиней

Наскальні малюнки в обох печерах зображують дорослих свиней-самців. Вони зображені з бородавками, у дорослих самців їх більше, ніж у самок.

За словами дослідника Брамма, бородавчасті свині Сулавесі унікальні для цього острова. В ізоляції вони розвивалися там сотні тисяч років тому. Археологічні дані дають можливість зробити висновок, що люди полювали на цих свиней і навіть приручили їх.

Стародавні художники, здається, були одержимі бородавчастими свинями, що, не дивно, з огляду на їх економічне значення,

– зазначив Брамм.

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Як визначали вік зображень

Для встановлення дати створення наскального зображення, дослідники досліджували зразки кількох мінералів кальциту, які "виросли" на свинях після розфарбування.

Зробили це за допомогою датування урану і торію. Дощова вода, просочуючись через вапнякову печеру, розчиняє невелику кількість урану, а той з часом розпадається та перетворюється на торій. Вчені вимірювали співвідношення урану і торію в кожному зразку мінералу, аби визначити, коли саме мінерали почали рости над картинами.

Дослідники дізналися, що малюнку свині з Leang Tedongnge щонайменше 45 500 років, а тому, що на стелі в Leang Balangajia – 32 000 років.

Свиня Leang Tedongnge – не лише найстаріше відоме наскальне зображення тварини, а й "найраніший відомий репрезентативний твір мистецтва у світі". Однак у дослідників виникли технічні труднощі з датуванням уран-торію, які вони визнають, але які роблять дати приблизними.



Вчені знайшли найдавніший малюнок тварини – свині / Фото Griffith Universit