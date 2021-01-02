В Абійському районі Якутії знайшли тушу волохатого носорога. Тварина перебувала у вічній мерзлоті, тому збереглися її шерсть та м'які тканини.

У Росії знайшли рештки давнього носорога

Місцеві жителі знайшли тварину поблизу притоки річки Тірехтях в Абійському районі Якутії. Про це повідомляє "N+1".

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Тіло волохатого носорога лежало біля річки у вічній мерзлоті, яка відтанула. На місце знахідки прибули спеціалісти Академії наук Республіки Саха (Якутія).

Що дізналися вчені

За попереднім аналізом, тварині було 3 – 4 роки, коли вона потонула . Науковці наразі не знають її статі.

. Науковці наразі не знають її статі. Загинув носоріг приблизно 20 – 50 тисяч років тому . Точнішу інформацію дослідники назвуть після радіовуглецевого датування.

. Точнішу інформацію дослідники назвуть після радіовуглецевого датування. У носорога збереглися зуби, густа коричнева шерсть, більшість м'яких тканин і навіть деякі внутрішні органи, зокрема частина кишківника із залишками останнього обіду тварини.

зуби, густа коричнева шерсть, більшість м'яких тканин і навіть деякі внутрішні органи, зокрема частина кишківника із залишками останнього обіду тварини. Цілий також і невеликий ріг, який вчені знайшли неподалік туші. Загалом науковці оцінюють цілісність тварини у 80%.​

Хоча рештки тварини знайшли ще у серпні 2020 року, однак про це стало відомо лише тепер.

Що планують робити зі знахідкою

Наразі носоріг перебуває на місці, де його знайшли. Згодом тушу планують транспортувати в Якутськ, а тоді — до Стокгольма.

Там учені детальніше досліджуватимуть тварину, аби дізнатися про цей вид. Зокрема, як він пристосувався до суворого клімату Сибіру та що могло спричинити його вимирання. Вимерли волохаті носороги приблизно 14 тисяч років тому.

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Цікаво! Протягом останніх років у деяких частинах Сибіру вчені знайшли рештки мамонтів, шерстистих носорогів, кількох цуценят і дитинчат печерного лева. У вересні 2019 року дослідники заявили, що знайшли майже неушкоджену тушу ведмедя льодовикового періоду на острові Великий Ляховський.



У Якутії знайшли рештки волохатого носорога / Фото Академії наук Росії



Рештки тварини дуже добре збереглися / Фото Академії наук Росії

В Якутії знайшли рештки носорога: дивіться відео