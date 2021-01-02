В Абыйском районе Якутии нашли тушу мохнатого носорога. Животное находилось в вечной мерзлоте, поэтому сохранились его шерсть и мягкие ткани.

В России нашли останки древнего носорога

Местные жители нашли животное вблизи притока реки Тирехтях в Абыйском районе Якутии. Об этом сообщает "N+1".

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Тело мохнатого носорога лежало у реки в вечной мерзлоте, которая оттаяла. На место находки прибыли специалисты Академии наук Республики Саха (Якутия).

Что узнали ученые

По предварительному анализу, животному было 3 – 4 года, когда оно утонуло . Ученые пока не знают его пола.

. Ученые пока не знают его пола. Погиб носорог примерно 20 – 50 тысяч лет назад . Более точную информацию исследователи расскажут после радиоуглеродной датировки.

. Более точную информацию исследователи расскажут после радиоуглеродной датировки. У носорога сохранились зубы, густая коричневая шерсть, большинство мягких тканей и даже некоторые внутренние органы, в частности часть кишечника с остатками последнего обеда животного.

Цел также и небольшой рог, который ученые нашли неподалеку от туши. В целом ученые оценивают целостность животного в 80%.​

Хотя останки животного нашли еще в августе 2020 года, однако об этом стало известно только теперь.

Что планируют делать с находкой

Сейчас носорог находится на месте, где его нашли. Впоследствии тушу планируют транспортировать в Якутск, а тогда – в Стокгольм.

Там ученые подробнее будут исследовать животное, чтобы узнать об этом виде. В частности, как он приспособился к суровому климату Сибири и что могло стать причиной его вымирания. Вымерли мохнатые носороги примерно 14 тысяч лет назад.

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Интересно! В последние годы в некоторых частях Сибири ученые нашли останки мамонтов, шерстистых носорогов, нескольких щенков и детенышей пещерного льва. В сентябре 2019 года исследователи заявили, что нашли почти неповрежденную тушу медведя ледникового периода на острове Большой Ляховский.



В Якутии нашли останки мохнатого носорога / Фото Академии наук России



Останки животного очень хорошо сохранились / Фото Академии наук России

В Якутии нашли останки носорога: смотрите видео