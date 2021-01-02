В Якутии нашли останки носорога: им несколько десятков тысяч лет – фото, видео находки
В Абыйском районе Якутии нашли тушу мохнатого носорога. Животное находилось в вечной мерзлоте, поэтому сохранились его шерсть и мягкие ткани.
В России нашли останки древнего носорога
Местные жители нашли животное вблизи притока реки Тирехтях в Абыйском районе Якутии. Об этом сообщает "N+1".
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Тело мохнатого носорога лежало у реки в вечной мерзлоте, которая оттаяла. На место находки прибыли специалисты Академии наук Республики Саха (Якутия).
Что узнали ученые
- По предварительному анализу, животному было 3 – 4 года, когда оно утонуло. Ученые пока не знают его пола.
- Погиб носорог примерно 20 – 50 тысяч лет назад. Более точную информацию исследователи расскажут после радиоуглеродной датировки.
- У носорога сохранились зубы, густая коричневая шерсть, большинство мягких тканей и даже некоторые внутренние органы, в частности часть кишечника с остатками последнего обеда животного.
- Цел также и небольшой рог, который ученые нашли неподалеку от туши. В целом ученые оценивают целостность животного в 80%.
Хотя останки животного нашли еще в августе 2020 года, однако об этом стало известно только теперь.
Что планируют делать с находкой
Сейчас носорог находится на месте, где его нашли. Впоследствии тушу планируют транспортировать в Якутск, а тогда – в Стокгольм.
Там ученые подробнее будут исследовать животное, чтобы узнать об этом виде. В частности, как он приспособился к суровому климату Сибири и что могло стать причиной его вымирания. Вымерли мохнатые носороги примерно 14 тысяч лет назад.
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В Якутии нашли останки мохнатого носорога / Фото Академии наук России
Останки животного очень хорошо сохранились / Фото Академии наук России
В Якутии нашли останки носорога: смотрите видео
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