В Египте 26 декабря произошла трагедия в госпитале, где лечат больных коронавирусом. Медучреждение в Каире охватил пожар. Известно о, по меньшей мере, 7 погибших.

Пострадавших перевели в соседние медучреждения

Еще несколько человек получили ожоги, другие отравились продуктами горения. Об этом сообщает AP.

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Всех пострадавших перевели в государственный стационар в соседние медучреждения.

Признают, что больница где произошел смертельный пожар является частной. Она расположена в районе Обур, что на окраине Каира.

Предварительная причина – короткое замыкание

Пока специалисты не могут точно сказать, что именно стало причиной возгорания. Правоохранители проводят расследование. Предварительная версия – короткое замыкание.

В Турции ранее тоже произошла трагедия в коронавирусной больнице

Отметим, что в ночь на 19 декабря в больнице в Турции прогремел взрыв. В медучреждении в Газиантепе взорвался кислородный баллон. В результате трагедии погибли 11 человек.