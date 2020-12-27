В Египте пожар вспыхнул в больнице для COVID-пациентов: что известно о погибших и раненых
В Египте 26 декабря произошла трагедия в госпитале, где лечат больных коронавирусом. Медучреждение в Каире охватил пожар. Известно о, по меньшей мере, 7 погибших.
Пострадавших перевели в соседние медучреждения
Еще несколько человек получили ожоги, другие отравились продуктами горения. Об этом сообщает AP.
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Всех пострадавших перевели в государственный стационар в соседние медучреждения.
Признают, что больница где произошел смертельный пожар является частной. Она расположена в районе Обур, что на окраине Каира.
Предварительная причина – короткое замыкание
Пока специалисты не могут точно сказать, что именно стало причиной возгорания. Правоохранители проводят расследование. Предварительная версия – короткое замыкание.
В Турции ранее тоже произошла трагедия в коронавирусной больнице
Отметим, что в ночь на 19 декабря в больнице в Турции прогремел взрыв. В медучреждении в Газиантепе взорвался кислородный баллон. В результате трагедии погибли 11 человек.
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