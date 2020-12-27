У Єгипті 26 грудня сталась трагедія у госпіталі, де лікують хворих на коронавірус. Медзаклад у Каїрі охопила пожежа. Відомо про щонайменше 7 загиблих.

Потерпілих перевели в сусідні медзаклади

Ще кілька людей отримали опіки, інші отруїлись продуктами горіння. Про це інформує AP.

Читайте також Єгипет заборонив святкування Нового року через пандемію коронавірусу

Усіх потерпілих перевели в державний стаціонар у сусідні медзаклади.

Зазнаимо, що лікарня де сталась смертельна пожежа є приватною. Вона розташована в районі Обур, що на окраїні Каїра.

Попередня причина – коротке замикання

Поки що фахівці не можуть точно повідомити, що саме стало причиною займання. Правоохоронці проводять розслідування. Попередня версія – коротке замикання.

У Туреччині раніше теж сталась трагедія у коронавірусній лікарні

Зазначимо, що у ніч на 19 грудня у лікарні в Туреччині пролунав вибух. У медзакладі у Газіантепі вибухунув кисневий балон. В результаті трагедії загинули 11 осіб.