Арахамия заявил, что стоит отдыхать на "народных курортах". В частности, в Египте и Турции, но точно не в Буковеле.

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Арахамия не считает Буковель "народным" из-за цен

По словам Арахамии, депутаты фракции понимают, что не стоит "светиться" на элитных отдыхах. По данным телеграмм-канала, когда камера выключилась, глава "слуг" уточнил, что не считает Буковель народным курортом из-за слишком высокие цены и упомянул о скандалах с отдыха.

У нас никто, кроме меня, не попадал в такие ситуации. Мне не надо рекомендовать. Я скажу им: "Проведите Новый год так, как вы его провели в прошлом году",

– отметил Арахамия.

Глава фракции "слуг" отметил, что его однопартийцы не попадали в резонансные ситуации, связанные с дорогим отдыхом. Он лишь вспомнил свой скандал, связанный с Мальдивами.

Обратите внимание! В марте 2021 года в сети появились фото с отдыха Давида Арахамии на Мальдивах. Нардеп находился в одном из самых дорогих местных отелей – Amary Havodes.

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Отдых депутатов летом: коротко

Большинство народных избранников из разных фракций убеждали, что их отпуск летом 2021 года будет скромным. Некоторые из них заверили, что даже будут работать во время отпуска.

Член партии "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич планировала вместе с ребенком поехать в Грецию на 7 дней и 6 ночей. Такой отдых стоил 1 500 евро.

Экс-глава партии "слуг" Александр Корниенко предполагал, что поедет в Турцию. Мол, сейчас это ближайший и самый демократичный курорт.

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