Большинство народных избранников убеждают, их отпуск будет скромным. Кое-кто из них заверил, что будет работать во время отпуска со своими избирателями.

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"Мы не будем в зале работать, а будем на округах, в другом формате. Поэтому отдохнуть удастся, но занимаясь чем-то другим, не на пляже", – рассказал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в свободное время может с семьей поехать на отдых где-то в Украине. И подчеркнул, что точно не собирается выезжать за границу.

Большинство депутатов будут отдыхать с семьями

Впрочем, не все нардепы собираются летом работать. Немало тех, кто планирует свой отпуск провести с семьями. Среди них – член партии "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич. Она планирует вместе с ребенком поехать в Грецию на 7 дней и 6 ночей. Стоит такой отдых – 1 500 евро.

В то же время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что поедет в Турцию. Мол, сейчас это ближайший и самый демократичный курорт.

Со своими детьми я поеду на пластовые лагеря. Сейчас там уже находятся старшая дочь и средний сын, а младший только что оттуда вернулся. Поэтому здесь все очень просто,

– отметил депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Есть и те, кто посвятит себя спорту. Например, борец Жан Беленюк будет участвовать в Олимпийских играх в Токио, которые начнутся уже в конце июля.

А глава фракции "Голос" Ярослав Железняк будет готовиться к марафону, который состоится в Германии. "27 сентября мы едем с коллегами в Берлин на один из крупнейших марафонов", – прокомментировал он.

В то же время в ОПЗЖ не рассказали, где они будут отдыхать летом. Мол, не успели еще приобрести путевки на курорты, ведь рассчитывали, что будут работать еще и в течение следующей недели.

Депутаты имеют право на 45 дней отпуска

В целом нардепы имеют право отдыхать 45 дней в году. И также могут получить помощь на оздоровление в размере двойной месячной зарплаты.

Уже в сентябре 2021 года они вернутся к работе в Верховной Раде. Правда, им придется сначала написать сочинение на тему "Как провели лето и сколько денег потратили на свое путешествие". И если сумма будет превышать 80 тысяч гривен, это путешествие придется задекларировать.