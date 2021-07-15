Більшість народних обранців переконують, їхня відпустка буде скромною. Дехто з них запевнив, що працюватиме під час відпустки зі своїми виборцями.

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"Ми не будемо в залі працювати, а будемо на округах, в іншому форматі. Тому відпочити вдасться, але займаючись чимось іншим, не на пляжі", – розповів голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що у вільний час може з родиною поїхати на відпочинок десь в Україні. І підкреслив, що точно не збирається виїжджати за кордон.

Більшість депутатів відпочиватимуть з родинами

Утім не всі нардепи збираються влітку працювати. Чимало тих, хто планує свою відпустку провести з родинами. Серед них – членкиня партії "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич. Вона планує разом з дитиною поїхати до Греції на 7 днів і 6 ночей. Коштує такий відпочинок – 1 500 євро.

Водночас голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що поїде до Туреччини. Мовляв, наразі це найближчий і найдемократичніший курорт.

Зі своїми дітьми я поїду на пластові табори. Зараз там уже перебувають старша донька і середній син, а молодший щойно звідти повернувся. Тому тут все дуже просто,

– зауважив депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Є й ті, хто присвятить себе спорту. Наприклад, борець Жан Беленюк братиме участь в Олімпійських іграх в Токіо, які розпочнуться вже наприкінці липня.

А голова фракції "Голос" Ярослав Железняк готуватиметься до марафону, який відбудеться у Німеччині. "27 вересня ми їдемо з колегами в Берлін на один з найбільших марафонів", – прокоментував він.

Натомість в ОПЗЖ не розповіли, де вони відпочиватимуть влітку. Мовляв, не встигли ще придбати путівки на курорти, адже розраховували, що працюватимуть ще й протягом наступного тижня.

Депутати мають право на 45 днів відпустки

Загалом нардепи мають право відпочивати 45 днів на рік. І також можуть отримати допомогу на оздоровлення у розмірі подвійної місячної зарплати.

Вже у вересні 2021 року вони повернуться до роботи у Верховній раді. Щоправда, їм доведеться спочатку написати твір на тему "Як провели літо та скільки грошей витратили на свою подорож". І якщо сума буде перевищувати 80 тисяч гривень, цю мандрівку доведеться задекларувати.