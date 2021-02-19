В Египте во время снорклинга погибла украинка, – СМИ
В Египте якобы погибла жительница Ровно. Женщина, мол, утонула, когда занималась снорклингом.
Источник:"Радио Трек"
Что известно о вероятной гибели украинки в Египте
О смерти украинки со ссылкой на собственные источники сообщило местное издание.
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По данным СМИ, погибшая отдыхала вместе с мужем.
Во время снорклинга мужчина плавал вместе с ней, но внезапно женщина исчезла из поля зрения,
– говорится в сообщении.
Мужчина якобы сразу позвал спасателей на помощь, но спасти женщину так и не удалось.
Что именно стало причиной смерти украинки – неизвестно.
Кстати, издание не отмечает, на каком именно египетском курорте и когда погибла женщина.
Что такое снорклингСнорклинг – это вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой, и, обычно, с ластами.
25 октября украинцев и местного гида, которые занимались снорклингом, покусала акула. Пострадали мать и сын – мальчику ампутировали руку. Также известно, что в результате инцидента гид остался без ноги.
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