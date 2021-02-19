В Египте якобы погибла жительница Ровно. Женщина, мол, утонула, когда занималась снорклингом.

Что известно о вероятной гибели украинки в Египте

О смерти украинки со ссылкой на собственные источники сообщило местное издание.

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По данным СМИ, погибшая отдыхала вместе с мужем.

Во время снорклинга мужчина плавал вместе с ней, но внезапно женщина исчезла из поля зрения,

– говорится в сообщении.

Мужчина якобы сразу позвал спасателей на помощь, но спасти женщину так и не удалось.

Что именно стало причиной смерти украинки – неизвестно.

Кстати, издание не отмечает, на каком именно египетском курорте и когда погибла женщина.

Обратите внимание! Официальной информации о такой трагедии заграницей с украинкой нет.