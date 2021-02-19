У Єгипті під час снорклінгу загинула українка, – ЗМІ
У Єгипті нібито загинула жителька Рівного. Жінка, мовляв, потонула коли займалася снорклінгом.
Джерело:"Радіо Трек"
Що відомо про ймовірну загибель українки у Єгипті
Про смерть українки із посиланням на власні джерела повідомило місцеве видання.
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За даними ЗМІ, загибла відпочивала разом із чоловіком.
Під час снорклінгу чоловік плавав разом з нею, але раптово жінка зникла з поля зору,
– мовиться у повідомленні.
Чоловік нібито одразу покликав рятувальників на допомогу, але врятувати жінку так і не вдалося.
Що саме стало причиною смерті українки – невідомо.
До речі, видання не зазначає, на якому саме єгипетському курорті та коли загинула жінка.
Що таке снорклінгСнорклінг – це вид плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою і, зазвичай, з ластами.
25 жовтня українців і місцевого гіда, які займалися снорклінгом покусала акула. Постраждали мати і син – хлопчику ампутували руку. Також відомо, що у результаті інциденту гід залишився без ноги.
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