Соответствующую информацию в телеграме написал народный депутат Алексей Гончаренко. Кстати, инцидент произошел 25 февраля – во второй день войны.

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Киевлянина выписали из больницы: его автомобиль переехал танк

Киевлянина, которого 25 февраля прямо в автомобиле переехал танк на Оболони, выписали из больницы,

– говорится в сообщении.

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Известно, что мужчина, находившийся в автомобиле – Леонид. Предварительно известно, что:

автомобиль киевлянина российский танк переехал на Героев Днепра в Киеве;

мужчина был внутри авто и чудом остался в живых;

люди помогли ему выбраться, в больницу его забрали с тяжелыми переломами.

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