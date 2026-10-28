"Давно обхаживают со всех сторон": политолог объяснил лесть Путина в адрес Маска

Путин хвалит Маска / Getty Images
Глава Кремля Владимир Путин высказался в адрес Илона Маска с комплиментами и публично назвал его гением. Политолог Петр Олещук предупредил, что россияне уже давно подлизываются к миллиардеру ради действий против Украины.
Об этом он рассказал в эфире 24 Канала. По его словам, расчет Москвы заключается в том, что благодаря льстивым словам бизнесмен будет и дальше содействовать пророссийским шагам и создавать препятствия для Украины. Эксперт добавил, что мотивация предпринимателя может основываться как на собственных соображениях, так и на деловых контактах в России.
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Расчет на лесть и влияние
Аналитик отметил, что Кремль пытается взаимодействовать с Маском по схеме, которую ранее отработал на Дональде Трампе.
Россияне его, в принципе, уже достаточно давно обхаживают со всех сторон. Поэтому здесь вопрос даже не в лести. Вопрос в том, что Маск действительно во многих моментах реализует пророссийские решения
Он подчеркнул, что глава Кремля стремится и в дальнейшем использовать американского миллиардера для нанесения ущерба интересам Украины, и совершенно не исключено, что он будет продолжать это делать.
Хотя, честно говоря, для нормального человека, если тебя хвалит преступник, убийца и террорист, ну, это как-то не очень приятно. Это скорее, знаете, как будто кто-то на тебя плюет. Но таким людям, как Трамп и Маск, наверное, это нормально
Ранее эксперт отмечал, что ключевым инструментом давления Москвы на Дональда Трампа является обычная жадность, а также стремление получать финансовую выгоду.
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