"Давно окучують з усіх боків": політолог пояснив лестощі Путіна до Маска

Про це він розповів в ефірі 24 Каналу. За його словами, розрахунок Москви полягає в тому, що через улесливі слова бізнесмен і далі сприятиме проросійським крокам та створюватиме перешкоди Україні. Експерт додав, що мотивація підприємця може ґрунтуватися як на власних міркуваннях, так і на бізнес-контактах у Росії.

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Розрахунок на лестощі та вплив

Аналітик зазначив, що Кремль намагається взаємодіяти з Маском за схемою, яку раніше відпрацював на Дональді Трампі.

Росіяни його в принципі достатньо давно обробляють з усіх боків. Тому тут питання навіть не в лестощах. Питання в тому, що Маск дійсно в багатьох моментах реалізує проросійські рішення– наголосив політолог.

Він підкреслив, що очільник Кремля прагне й надалі використовувати американського мільярдера для завдання шкоди інтересам України, і абсолютно не виключено, що той продовжуватиме це робити.

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Хоча, чесно кажучи, от для нормальної людини, якщо тебе хвалить злочинець, вбивця і терорист, ну якось це таке собі задоволення. Це швидше, знаєте, як те, що на тебе хтось плює. Але таким людям, як Трамп і Маск, мабуть, нормально– підсумував гість ефіру.

Раніше експерт зазначав, що ключовим інструментом тиску Москви на Дональда Трампа є звичайна жадібність та прагнення отримувати фінансовий зиск.