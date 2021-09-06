Смерть мужчины наступила в Китае. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Германии.

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В Китае умер посол Германии и экс-советник Меркель

С глубокой скорбью и смущением мы узнали о внезапной смерти посла Германии в Китае, профессора, доктора Яна Хеккера,

– написали в ведомстве.

Там также заверили, что сейчас мысли – "с его семьей и близкими".

Известно, что мужчине было всего 54 года, а послом в Китае он стал только в августе 2021 года. Хеккера считали доверенным лицом Меркель.

Глубоко поразила меня, – Меркель о смерти Хеккера

Ангела Меркель отреагировала на смерть Яна Хеккера.

Смерть Яна Хеккера глубоко поразила меня. Я оплакиваю потерю ценного долгосрочного советника,

– заверила канцлер Германии.

Она отметила, что он был очень человечным и имел глубокие профессиональные знания. Меркель поблагодарила Хеккера за сотрудничество и заверила, что была счастлива так тесно работать с ним в течение многих лет.

"Мои глубокие соболезнования высказываются его жене, детям и другим близким в их неизмеримой боли", – подытожила канцлер.

Сейчас обязанности главы дипмиссии временно будет исполнять Франк Рюккерт.

Что известно о Яне Хеккере