Смерть чоловіка настала у Китаї. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

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У Китаї помер посол Німеччини та ексрадник Меркель

З глибоким сумом і збентеженням ми дізналися про раптову смерть посла Німеччини у Китаї, професора, доктора Яна Хеккера,

– написали у відомстві.

Там також запевнили, що наразі думки – "з його родиною та близькими".

Відомо, що чоловіку було всього 54 роки, а послом у Китаї він став тільки у серпні 2021 року. Хеккера вважали довіреною особою Меркель.

Глибоко вразила мене, – Меркель про смерть Хеккера

Ангела Меркель відреагувала на смерть Яна Хеккера.

Смерть Яна Хеккера глибоко вразила мене. Я оплакую втрату цінного довгострокового радника,

– запевнила канцлерка Німеччини.

Вона відзначила, що він був дуже людяний та мав глибокі професійні знання. Меркель подякувала Хеккеру за співпрацю та запевнила, що була щаслива так тісно працювати з ним протягом багатьох років.

"Мої глибокі співчуття висловлюються його дружині, дітям та іншим близьким у їхньому невимірному болі", – підсумувала канцлерка.

Наразі обов'язки глави дипмісії тимчасово виконуватиме Франк Рюккерт.

Що відомо про Яна Хеккера