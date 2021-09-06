Смерть чоловіка настала у Китаї. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

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У Китаї помер посол Німеччини та ексрадник Меркель

З глибоким сумом і збентеженням ми дізналися про раптову смерть посла Німеччини у Китаї, професора, доктора Яна Хеккера,
– написали у відомстві.

Там також запевнили, що наразі думки – "з його родиною та близькими".

Відомо, що чоловіку було всього 54 роки, а послом у Китаї він став тільки у серпні 2021 року. Хеккера вважали довіреною особою Меркель.

Глибоко вразила мене, – Меркель про смерть Хеккера

Ангела Меркель відреагувала на смерть Яна Хеккера.

Смерть Яна Хеккера глибоко вразила мене. Я оплакую втрату цінного довгострокового радника,
запевнила канцлерка Німеччини.

Вона відзначила, що він був дуже людяний та мав глибокі професійні знання. Меркель подякувала Хеккеру за співпрацю та запевнила, що була щаслива так тісно працювати з ним протягом багатьох років.

"Мої глибокі співчуття висловлюються його дружині, дітям та іншим близьким у їхньому невимірному болі", – підсумувала канцлерка.

Наразі обов'язки глави дипмісії тимчасово виконуватиме Франк Рюккерт.

Що відомо про Яна Хеккера

  • З 2017 до 2021 року Ян Хеккер очолював відділ зовнішньої політики, політики безпеки і політики стимулювання соціально-економічного розвитку.
  • За інформацією ЗМІ, він був довіреною особою Ангели Меркель.
  • У 2011 – 2015 роках – працював суддею в Федеральному адміністративному суді.
  • У 1999 – 2011 роках – був працівником МВС Німеччини.
  • У Яна Хеккера залишилась дружина та 3 дітей.