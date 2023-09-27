Известно, что защитник Харьковской области отдал свою жизнь за Украину 13 сентября. Оккупанты убили 24-летнего военного под Опытным на Донетчине.

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Был переселенцем из Купянска

Отмечают, что Егор Петров был переселенцем. Он перебрался в город Мерефы. А уже в октябре 2022 стал на защиту Украины. Парень присоединился к рядам 53-й отдельной механизированной бригады.

В Мерефянской территориальной общине отметили, что "при участии в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны страны погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, житель общины Петров Егор Юрьевич". Он родился 9 июня 1999 года, а отдал свою жизнь за Украину 13 сентября 2023 года.

В территориальной общине выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Редакция 24 Канала присоединяется и низко кланяется к земле, воздавая уважение защитнику.

Как отмечают в "Суспильном", Егор Петров погиб во время артиллерийских обстрелов. Огонь оккупанты открыли неподалеку от населенного пункта Опытное, что на Донетчине.

Начальник отдела военного учета и гражданской защиты Мерефянского городского совета Олег Девятый отметил, что Петров присоединился к рядам ВСУ 29 октября 2022 года. Он служил водителем-радиотелефонистом в 53-й отдельной механизированной бригаде.

Простились с защитником Украины в Мерефе 20 сентября. Его похоронили на городском кладбище, что на улице Шевченко.

На Запорожье свою жизнь отдал еще один герой

Накануне мы рассказывали, что свою жизнь за Украину отдал Анатолий Хоревко. Оккупанты убили его на Запорожье. О его гибели рассказали на фейсбук-странице Козельщинской общины Полтавской области.

Страшные вести о гибели наших героев снова и снова устремляются с фронта, напоминая о цене нашего покоя...

– отметили там.

Известно, что Анатолий Хоревко был старшим оператором взвода огневой поддержки аэромобильного батальона. Он погиб от вражеского минометного обстрела вблизи Вербового на Запорожье, 20 сентября 2023 года.