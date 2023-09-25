О гибели защитника сообщили на фейсбук-странице Козельщинской громады Полтавской области. "Страшные вести о гибели наших героев снова и снова приходят с фронта, напоминая о цене нашего покоя..." – отметили там.

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Что известно о герое

Анатолий Хоревко был старшим оператором взвода огневой поддержки аэромобильного батальона. Он погиб 20 сентября 2023 года во время вражеского минометного обстрела вблизи села Вербовое Запорожской области.

Отдал свою жизнь как Герой, защищая свое государство, родную землю, отчий дом, маму...

Светлая и вечная память погибшему воину! Честь и уважение Герою! – говорится в сообщении.

Информацию о его погребении обещают рассказать впоследствии.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Светлая память!

Какая ситуация под Вербовым

23 сентября стало известно, что Силы обороны прорвали российские укрепления к западу от Вербового Запорожской области.

В Институте изучения войны пишут, что эти укрепления не являются конечной полосой обороны России в Запорожье. Это скорее определенная серия наиболее подготовленных полевых укреплений, расположенных в виде части почти непрерывного пояса противотанкового рва, "зубов дракона" и боевых позиций примерно в 1,7 – 3,5 километра к западу от Вербового.