Про загибель захисника повідомили на фейсбук-сторінці Козельщинської громади Полтавської області. "Страшні вісті про загибель наших героїв знову і знову линуть з фронту, нагадуючи про ціну нашого спокою..." – зазначили там.

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Що відомо про героя

Анатолій Хоревко був старшим оператором взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. Він загинув 20 вересня 2023 року під час ворожого мінометного обстрілу поблизу села Вербове Запорізької області.

Віддав своє життя як Герой, захищаючи свою державу, рідну землю, батьківський дім, маму...

Світла та вічна пам'ять загиблому воїну! Честь і шана Герою! – ідеться в повідомленні.

Інформацію про його поховання обіцяють згодом.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України. Світла пам'ять!

Яка ситуація під Вербовим

23 вересня стало відомо, що Сили оборони прорвали російські укріплення на захід від Вербового Запорізької області.

В Інституті вивчення війни пишуть, що ці укріплення не є кінцевою смугою оборони Росії на Запоріжжі. Це швидше певна серія найкраще підготовлених польових укріплень, розташованих у вигляді частини майже безперервного поясу протитанкового рову, "зубів дракона" та бойових позицій приблизно в 1,7 – 3,5 кілометра на захід від Вербового.