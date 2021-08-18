Водитель с места аварии скрылся, но полиция нашла его. Трагедия произошла 17 августа, ориентировочно в 19 часов, на дороге возле села Любомировка Березнеговатской ОТО Баштанского района Николаевской области.

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Пьяный 22-летний водитель сбежал с места смертельной аварии

В полиции рассказали, что водитель Mercedes выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с деревом.

В результате аварии 31-летний пассажир погиб, еще двое – получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу,
– рассказали в полиции.

22-летний водитель скрылся с места происшествия. Следователи задержали его недалеко от места аварии.

Водитель Mercedes был пьян

Во время медицинского освидетельствования в крови у мужчины обнаружили 1,15 промилле алкоголя.

Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего.

22-летнего водителя Mercedes следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины,
– рассказали в полиции.

Если вину мужчины по санкции этой статьи докажут, то ему грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства и причины аварии.

Последние аварии с трагическими последствиями

  • 18 августа в Днепре на Полтавском шоссе произошла авария. Там столкнулись 4 фуры: Scania, Mercedes и два грузовика DAF. В результате 28-летний водитель Mercedes умер на месте, его пассажир травмировался, как и два водителя других грузовиков. Их отвезли в больницу.
  • 17 августа в Черкассах произошла авария, которую спровоцировал пьяный водитель. В результате аварии погибла девушка, еще 6 человек получили травмы. Предварительно известно, что 37-летний водитель Opel Vivaro не справился с управлением и въехал в дерево.
  • 17 августа в Харькове столкнулись скорая Peugeot Boxer и легковушка Kia Sorento. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, из-за травм ее увезли в больницу.