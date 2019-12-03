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      Ехал за украинским паспортом: на админгранице с Крымом задержали "единоросса"

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      На админгранице с Крымом задержали коллаборанта Игоря Кучерявого / atr.ua

      На КПВВ "Каланчак", что на административной границе с оккупированным Крымом, задержали члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого. Коллаборационист активно поддерживал аннексию полуострова, но теперь недоволен паспортом, который ему выдали оккупанты.

      Задержали политика, когда он возвращался в Крым из Херсона, где намеревался получить украинский загранпаспорт, сообщает ATR.

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      Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов заявил, что Кучерявый по-настоящему поразил своим заявлением во время задержания. Он якобы сказал, что хотел украинский паспорт, потому что "по выданному в Крыму российскому его никуда не пускают, а ездить хочется".

      Информацию о том, что коллаборационист ездил в Херсон именно зпа украинским загранпаспортом, подтвердила заместитель командира общественного формирования "Аскер" Эвелина Арифова.

      По предварительным данным, получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала СБУ, поскольку он – член партии "Единая Россия", активный участник "русской весны". Сейчас его допрашивают, потом отвезут в Херсон, где состоится суд,
      – рассказала Арифова.

      Информацию о задержании "единоросса" уточняют в Государственной погранслужбе. Об этом в пресс-службе пограничников сообщили "Укринформу". Там заявили, что если коллаборанта и задержали, то точно не пограничники.

      Что известно про Игоря Кучерявого?Игорь Кучерявый известен своей активной поддержкой оккупации Крыма Россией в 2014 году. Является членом партии "Единая Россия". Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. За это оккупанты даже наградили коллаборанта медалью "За возвращение Крыма".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Служба безопасности Украины СБУ Госпогранслужба Аннексия Крыма Новости Крыма
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