Їхав по український паспорт: на адмінмежі з Кримом затримали "єдинороса"

На КПВВ "Каланчак", що на адміністративній межі з окупованим Кримом, затримали члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого. Колаборант активно підтримував анексію півострова, але тепер незадоволений паспортом, який йому видали окупанти.

Затримали політика, коли він повертався у Крим з Херсона, де мав намір отримати український закордонний паспорт, повідомляє ATR.

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Віце-президент Світового конгресу кримських татар Ленур Іслямов заявив, що Кучерявий по-справжньому вразив своєю заявою під час затримання. Він буцімто сказав, що хотів український паспорт, бо "за виданим у Криму російським його нікуди не впускають, а їздити то хочеться".

Інформацію про те, що колаборант їздив у Херсон саме по український закордонний паспорт, підтверди заступник командира громадського формування "Аскер" Евеліна Аріфова.

За попередніми даними, отримував український закордонний паспорт. Під час проходження паспортного контролю його затримала СБУ, оскільки він – член партії "Єдина Росія", активний учасник "російської весни". Зараз його допитують, потім відвезуть в Херсон, де відбудеться суд,

– розповіла Аріфова.

Інформацію про затримання "єдинороса" уточнюють у Державній прикордонслужбі. Про це у пресслужбі прикордонників повідомили "Укрінформу". Там заявили, що коли колаборанта і затримали, то точно не прикордонники.

Що відомо про Ігоря Кучерявого?Ігор Кучерявий відомий своєю активною підтримкою окупації Криму Росією у 2014 році. Є членом партії "Єдина Росія". Під час анексії півострова він організовував так звані "загони самооборони" і "блокпости" у Севастополі.



За це окупанти навіть нагородили колаборанта медаллю "За повернення Криму".