Росіяни мають покинути територію України: Пристайко вигадав термін для цього процесу
Українці з нетерпінням чекають, коли російські війська покинуть територію України, а дипломати усіляко намагаються цього досягти.
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко навіть вигадав термін, який міг би позначити процес виходу російських військових з України. Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.
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Я навіть вигадав слово – Ruxit. Це не має відношення до Brexit. Ми хочемо, щоб росіяни залишили Україну, ми намагаємося цього досягти. А чи допоможуть нам зустрічі – подивимося. Сподіваємося на це,
– зауважив він.
Про це Пристайко розповів у Лондоні. Там він перебуває з робочим візитом, у рамках якого збирається взяти участь у конференції НАТО та провести двосторонні зустрічі з міністрами країн-членів і партнерів Альянсу.
Пристайко окремо зауважив: президент Зеленський не приїхав до Лондона, оскільки Україну, як і інші країни, які не є членами НАТО, не запросили на конференцію.
"Хочу нагадати, що ми намагаємося стати частиною НАТО майже 30 років, і попри те, що у нас іде війна, ми зберігаємо цей курс. І про це я хочу нагадати лідерам Альянсу"– наголосив міністр.
Що відомо про саміт НАТО у Лондоні:
- Протягом 3-4 грудня у Лондоні відбудеться щорічний саміт Північноатлантичного альянсу. Однак цього року жодним чином на зустрічі лідерів НАТО та партнерів не буде представлена Україна.
- Раніше Єнс Столтенберг також повідомляв, що на саміті у Лондоні буде обговорюватися питання російської загрози для Альянсу. Також, за його словами, однією з тем зустрічі має бути питання України та війни на Донбасі.
- Найперше, організатори зустрічі вирішили, що цього року традиційного саміту не буде – буде звичайний з'їзд лідерів Альянсу. Різниці начебто жодної, але не для України. Мовляв, з'їзд лідерів не передбачає участі представників країн-партнерів НАТО.
- Втім з самого початку було оголошено про участь представників Грузії, яка так само, як і Україна, є лише партнером, але не членом Північноатлантичного альянсу.
- Зрештою, ледь не в останній момент стало відомо, що Україна на саміті таки буде представлена – у столицю Великої Британії полетів міністр закордонних справ Вадим Пристайко.