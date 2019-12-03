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      Росіяни мають покинути територію України: Пристайко вигадав термін для цього процесу

      1815 Читать новость на русском
      Вадим Пристайко / Getty images

      Українці з нетерпінням чекають, коли російські війська покинуть територію України, а дипломати усіляко намагаються цього досягти.

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко навіть вигадав термін, який міг би позначити процес виходу російських військових з України. Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

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      Я навіть вигадав слово – Ruxit. Це не має відношення до Brexit. Ми хочемо, щоб росіяни залишили Україну, ми намагаємося цього досягти. А чи допоможуть нам зустрічі – подивимося. Сподіваємося на це,
      – зауважив він.

      Про це Пристайко розповів у Лондоні. Там він перебуває з робочим візитом, у рамках якого збирається взяти участь у конференції НАТО та провести двосторонні зустрічі з міністрами країн-членів і партнерів Альянсу.

      Пристайко окремо зауважив: президент Зеленський не приїхав до Лондона, оскільки Україну, як і інші країни, які не є членами НАТО, не запросили на конференцію.

      "Хочу нагадати, що ми намагаємося стати частиною НАТО майже 30 років, і попри те, що у нас іде війна, ми зберігаємо цей курс. І про це я хочу нагадати лідерам Альянсу"– наголосив міністр.

      Що відомо про саміт НАТО у Лондоні:

      • Протягом 3-4 грудня у Лондоні відбудеться щорічний саміт Північноатлантичного альянсу. Однак цього року жодним чином на зустрічі лідерів НАТО та партнерів не буде представлена Україна.
      • Раніше Єнс Столтенберг також повідомляв, що на саміті у Лондоні буде обговорюватися питання російської загрози для Альянсу. Також, за його словами, однією з тем зустрічі має бути питання України та війни на Донбасі.
      • Найперше, організатори зустрічі вирішили, що цього року традиційного саміту не буде – буде звичайний з'їзд лідерів Альянсу. Різниці начебто жодної, але не для України. Мовляв, з'їзд лідерів не передбачає участі представників країн-партнерів НАТО.
      • Втім з самого початку було оголошено про участь представників Грузії, яка так само, як і Україна, є лише партнером, але не членом Північноатлантичного альянсу.
      • Зрештою, ледь не в останній момент стало відомо, що Україна на саміті таки буде представлена – у столицю Великої Британії полетів міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України НАТО Вадим Пристайко Велика Британія Україна – Росія МЗС України Війна на Донбасі Анексія Криму
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