Росіяни мають покинути територію України: Пристайко вигадав термін для цього процесу

Українці з нетерпінням чекають, коли російські війська покинуть територію України, а дипломати усіляко намагаються цього досягти.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко навіть вигадав термін, який міг би позначити процес виходу російських військових з України. Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

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Я навіть вигадав слово – Ruxit. Це не має відношення до Brexit. Ми хочемо, щоб росіяни залишили Україну, ми намагаємося цього досягти. А чи допоможуть нам зустрічі – подивимося. Сподіваємося на це,

– зауважив він.

Про це Пристайко розповів у Лондоні. Там він перебуває з робочим візитом, у рамках якого збирається взяти участь у конференції НАТО та провести двосторонні зустрічі з міністрами країн-членів і партнерів Альянсу.

Пристайко окремо зауважив: президент Зеленський не приїхав до Лондона, оскільки Україну, як і інші країни, які не є членами НАТО, не запросили на конференцію.

"Хочу нагадати, що ми намагаємося стати частиною НАТО майже 30 років, і попри те, що у нас іде війна, ми зберігаємо цей курс. І про це я хочу нагадати лідерам Альянсу"– наголосив міністр.

Що відомо про саміт НАТО у Лондоні: