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      Россияне должны покинуть территорию Украины: Пристайко придумал термин для этого процесса

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      Вадим Пристайко / Getty images

      Украинцы с нетерпением ждут, когда российские войска покинут территорию Украины, а дипломаты всячески пытаются этого добиться.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко даже придумал термин, который мог бы обозначить процесс выхода российских военных из Украины. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

      Интересно: Мы не настолько наивны, – Пристайко о санкциях и развале России

      Я даже придумал слово – Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы россияне покинули Украину, мы стараемся этого добиться. А помогут ли нам встречи – посмотрим. Надеемся на это,
      – отметил он.

      Об этом Пристайко рассказал в Лондоне. Там он находится с рабочим визитом в рамках которого собирается принять участие в конференции НАТО и провести двусторонние встречи с министрами стран-членов и партнеров Альянса.

      Пристайко отдельно заметил: президент Зеленский не приехал в Лондон, поскольку Украину, как и другие страны, которые не являются членами НАТО, не пригласили на конференцию.

      "Хочу напомнить, что мы пытаемся стать частью НАТО почти 30 лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. И об этом я хочу напомнить лидерам Альянса", – отметил министр.

      Что известно о саммите НАТО во Лондоне:

      • В течение 3-4 декабря в Лондоне состоится ежегодный саммит Североатлантического альянса. Однако в этом году никак на встрече лидеров НАТО и партнеров не будет представлена ​​Украина.
      • Ранее Йенс Столтенберг также сообщал, что на саммите в Лондоне будет обсуждаться вопрос российской угрозы для Альянса. Также, по его словам, одной из тем встречи должен быть вопрос Украины и войны на Донбассе.
      • Во первых, организаторы встречи решили, что в этом году традиционного саммита не будет – будет обычный съезд лидеров Альянса. Разницы вроде никакой, но не для Украины. Мол, съезд лидеров не предусматривает участия представителей стран-партнеров НАТО.
      • Однако с самого начала было объявлено об участии представителей Грузии, которая так же, как и Украина, является только партнером, но не членом Североатлантического альянса.
      • В конце концов, едва ли не в последний момент стало известно, что Украина на саммите таки будет представлена ​​– в столицу Великобритании полетел министр иностранных дел Вадим Пристайко.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Война на Донбассе МИД Украины Украина – Россия Великобритания Вадим Пристайко НАТО
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