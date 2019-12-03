Россияне должны покинуть территорию Украины: Пристайко придумал термин для этого процесса

Украинцы с нетерпением ждут, когда российские войска покинут территорию Украины, а дипломаты всячески пытаются этого добиться.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко даже придумал термин, который мог бы обозначить процесс выхода российских военных из Украины. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Интересно: Мы не настолько наивны, – Пристайко о санкциях и развале России

Я даже придумал слово – Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы россияне покинули Украину, мы стараемся этого добиться. А помогут ли нам встречи – посмотрим. Надеемся на это,

– отметил он.

Об этом Пристайко рассказал в Лондоне. Там он находится с рабочим визитом в рамках которого собирается принять участие в конференции НАТО и провести двусторонние встречи с министрами стран-членов и партнеров Альянса.

Пристайко отдельно заметил: президент Зеленский не приехал в Лондон, поскольку Украину, как и другие страны, которые не являются членами НАТО, не пригласили на конференцию.

"Хочу напомнить, что мы пытаемся стать частью НАТО почти 30 лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. И об этом я хочу напомнить лидерам Альянса", – отметил министр.

Что известно о саммите НАТО во Лондоне: