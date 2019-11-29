Саммит НАТО в Лондоне: члены Альянса обсудят Украину
Одними из тем, которые будут обсуждаться на ближайшем саммите НАТО, будут война в Украине и реализация Минских договоренностей. Члены Альянса планируют собраться в Лондоне 3-4 декабря.
Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Укринформ".
Накануне саммита: Макрон не считает Россию врагом НАТО
Убежден, что ситуация в Украине и усилия по выполнению Минских соглашений будут частью обсуждения в Лондоне. Мы приветствуем усилия союзников в нормандском формате найти путь к определенному прогрессу,
– подчеркнул генсек Альянса.
Он вспомнил недавний визит Североатлантического совета НАТО в Украину. Мол, в этом случае четко можно было увидеть, что Альянс предоставляет Украине практическую помощь, в частности, в развитии военно-морских возможностей и в развитии Морской академии.
"НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую поддержку Украине. В то же время, мы будем поддерживать усилия по имплементации Минских соглашений, по поиску устойчивого и длительного политического решения кризиса", – сказал Йенс Столтенберг.
Что известно о саммите НАТО в Лондоне?
В течение 3-4 декабря в Лондоне состоится ежегодный саммит Североатлантического альянса. Однако в этом году никак на встрече лидеров НАТО и партнеров не будет представлена Украина.
Ранее Йенс Столтенберг также сообщал, что на саммите в Лондоне будет обсуждаться вопрос российской угрозы для Альянса.