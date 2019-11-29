Саммит НАТО в Лондоне: члены Альянса обсудят Украину

Одними из тем, которые будут обсуждаться на ближайшем саммите НАТО, будут война в Украине и реализация Минских договоренностей. Члены Альянса планируют собраться в Лондоне 3-4 декабря.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Укринформ".

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Убежден, что ситуация в Украине и усилия по выполнению Минских соглашений будут частью обсуждения в Лондоне. Мы приветствуем усилия союзников в нормандском формате найти путь к определенному прогрессу,

– подчеркнул генсек Альянса.

Он вспомнил недавний визит Североатлантического совета НАТО в Украину. Мол, в этом случае четко можно было увидеть, что Альянс предоставляет Украине практическую помощь, в частности, в развитии военно-морских возможностей и в развитии Морской академии.

"НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую поддержку Украине. В то же время, мы будем поддерживать усилия по имплементации Минских соглашений, по поиску устойчивого и длительного политического решения кризиса", – сказал Йенс Столтенберг.

Что известно о саммите НАТО в Лондоне?

В течение 3-4 декабря в Лондоне состоится ежегодный саммит Североатлантического альянса. Однако в этом году никак на встрече лидеров НАТО и партнеров не будет представлена ​​Украина.



Ранее Йенс Столтенберг также сообщал, что на саммите в Лондоне будет обсуждаться вопрос российской угрозы для Альянса.