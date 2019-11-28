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      Макрон не считает Россию врагом НАТО

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      Макрон: НАТО надо концентрироваться на терроризме, а не России / cnbc.com

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию или Китай врагами НАТО. Он убежден, что Североатлантическому альянсу следует сосредоточиться на угрозе терроризма и пересмотреть собственную стратегию.

      С таким заявлением французский президент выступил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, пишет Bloomberg.

      Интересно: Мораторий на размещение ядерных ракет в Европе: Макрон ответил Путину

      Является ли сегодня Россия врагом НАТО, как я об этом много слышу? Является ли таким Китай? Или, возможно, целью Альянса является просто назначить их врагами? Я не верю в это. Наш общий враг сегодня – это терроризм, который затронул каждую из наших стран,
      – заявил Эммануэль Макрон.

      Что известно о Макроне и его отношении к России?

      Европейские политические обозреватели писали, что Россия согласилась на новый нормандский саммит, в частности, благодаря тому, что он пройдет в Париже. Мол, там Макрон сможет склонить Зеленского на уступки Путину.

      Кроме того, только за последний месяц Эммануэль Макрон провел два телефонных разговора с Владимиром Путиным, ключевой темой которых была Украина и война на Донбассе.

      НЕДАВНИЕ РАЗГОВОРЫ ПУТИНА И МАКРОНА:

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости России Йенс Столтенберг Генсек НАТО Терроризм Китай Новости Франции НАТО Эммануэль Макрон
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