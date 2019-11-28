Макрон не считает Россию врагом НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию или Китай врагами НАТО. Он убежден, что Североатлантическому альянсу следует сосредоточиться на угрозе терроризма и пересмотреть собственную стратегию.

С таким заявлением французский президент выступил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, пишет Bloomberg.

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Является ли сегодня Россия врагом НАТО, как я об этом много слышу? Является ли таким Китай? Или, возможно, целью Альянса является просто назначить их врагами? Я не верю в это. Наш общий враг сегодня – это терроризм, который затронул каждую из наших стран,

– заявил Эммануэль Макрон.

Что известно о Макроне и его отношении к России?

Европейские политические обозреватели писали, что Россия согласилась на новый нормандский саммит, в частности, благодаря тому, что он пройдет в Париже. Мол, там Макрон сможет склонить Зеленского на уступки Путину.

Кроме того, только за последний месяц Эммануэль Макрон провел два телефонных разговора с Владимиром Путиным, ключевой темой которых была Украина и война на Донбассе.

НЕДАВНИЕ РАЗГОВОРЫ ПУТИНА И МАКРОНА: