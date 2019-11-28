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      Макрон не вважає Росію ворогом НАТО

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      Макрон: НАТО треба концентруватися на тероризмі, а не Росії / cnbc.com

      Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію чи Китай ворогами НАТО. Він переконаний, що Північноатлантичному альянсу варто зосередитися на загрозі тероризму і переглянути власну стратегію.

      З такоюзаявою французький президент виступив на спільній пресконференції з гнесеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі, пише Bloomberg.

      Цікаво: Мораторій на розміщення ядерних ракет у Європі: Макрон відповів Путіну

      Чи є сьогодні Росія ворогом НАТО, як я про це багато чую? Чи є таким Китай? Чи, можливо, метою Альянсу є просто призначити їх ворогами? Я не вірю в це. Наш спільний ворог сьогодні – це тероризм, який зачепив кожну з наших країн,
      – заявив Еммануель Макрон.

      Що відомо про ставлення Макрона до Росії?

      Європейські політичні оглядачі писали, що Росія погодилася на новий нормандський саміт, зокрема, завдяки тому, що він пройде у Парижі. Мовляв, там Макрон зможе схилити Зеленського до поступок Путіну.

      Крім того, лише за останній місяць Еммануель Макрон провів дві телефонні розмови з Володимиром Путіним, ключовою темою яких була Україна та війна на Донбасі.

      нещодавні Розмови Путіна і Макрона:
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Росії Еммануель Макрон НАТО Новини Франції Китай Тероризм Генсек НАТО Єнс Столтенберг
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