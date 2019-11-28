Макрон не вважає Росію ворогом НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію чи Китай ворогами НАТО. Він переконаний, що Північноатлантичному альянсу варто зосередитися на загрозі тероризму і переглянути власну стратегію.

З такоюзаявою французький президент виступив на спільній пресконференції з гнесеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі, пише Bloomberg.

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Чи є сьогодні Росія ворогом НАТО, як я про це багато чую? Чи є таким Китай? Чи, можливо, метою Альянсу є просто призначити їх ворогами? Я не вірю в це. Наш спільний ворог сьогодні – це тероризм, який зачепив кожну з наших країн,

– заявив Еммануель Макрон.

Що відомо про ставлення Макрона до Росії?

Європейські політичні оглядачі писали, що Росія погодилася на новий нормандський саміт, зокрема, завдяки тому, що він пройде у Парижі. Мовляв, там Макрон зможе схилити Зеленського до поступок Путіну.

Крім того, лише за останній місяць Еммануель Макрон провів дві телефонні розмови з Володимиром Путіним, ключовою темою яких була Україна та війна на Донбасі.