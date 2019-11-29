Саміт НАТО в Лондоні: члени Альянсу обговорять Україну

Одними з тем, які обговорюватимуть на найближчому саміті НАТО, будуть війна в Україні та реалізація Мінських домовленостей. Члени Альянсу планують зібратися у Лондоні 3-4 грудня.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Укрінформ".

Напередодні саміту: Макрон не вважає Росію ворогом НАТО

Переконаний, що ситуація в Україні та зусилля з виконання Мінських угод будуть частиною обговорення у Лондоні. Ми вітаємо зусилля союзників у нормандському форматі знайти шлях до певного прогресу,

– підкреслив генсек Альянсу.

Він пригадав нещодавній візит Північноатлантичної ради НАТО до України. Мовляв, у цьому випадку чітко можна було побачити, що Альянс надає Україні практичну допомогу, зокрема, у розвитку військово-морських спроможностей та у розбудові Морської академії.

"НАТО буде продовжувати надавати практичну та політичну підтримку Україні. Водночас, ми будемо підтримувати зусилля з імплементації Мінських угод, з пошуку стійкого та тривалого політичного розв'язання кризи", – сказав Єнс Столтенберг.

Що відомо про саміт НАТО у Лондоні?Протягом 3-4 грудня у Лондоні відбудеться щорічний саміт Північноатлантичного альянсу. Однак цього року жодним чином на зустрічі лідерів НАТО та партнерів не буде представлена Україна.



Раніше Єнс Столтенберг також повідомляв, що на саміті у Лондоні буде обговорюватися питання російської загрози для Альянсу.