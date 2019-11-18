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      Мы не настолько наивны, – Пристайко о санкциях и развале России

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      Пристайко прокомментировал возможность снятия санкций с России / Getty Images

      Санкции важны как элемент принуждения России к диалогу, они должны обеспечить максимальный комфорт для Украины. В то же время нельзя планировать свою деятельность на основе того, что Россия развалится.

      Санкции нам нужны, пока Россия не выполнит все, что обещала. Об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "РБК Украина".

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      "Мы считаем, что санкции важны как элемент принуждения России к диалогу. Я так говорю западным партнерам: наша задача – не сделать России максимально больно, а обеспечить максимальный комфорт для Украины", – пояснил министр.

      Пристайко отметил, что не стоит надеяться на столь упрощенный подход.

      Мы не настолько наивны, чтобы думать, что Путин завтра подсчитает бюджет, что санкции отбирают столько-то денег, и одним решением, одним декретом закрывается "проект "Новороссия", или, как они его там называют,
      – добавил он.

      Министр подчеркнул, что нельзя планировать свою деятельность на основе того, что "сейчас развалится Россия". Украина ставит перед собой "более прагматичные цели" и хочет достичь мира гораздо раньше.

      "Наш интерес – первый"

      "Это вообще проблемы России, как она будет действовать, когда развалится. Нам бы не хотелось, чтобы это произошло у наших границ, чтобы такая большая страна разбежалась в разные стороны, создавая нам еще больше проблем. Но наш интерес – первый, а что будет происходить в самой России – это уже потом", – отметил Пристайко.

      После аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе Евросоюз ввел санкции против России и каждый раз их продолжает. Однако внутри ЕС есть политические силы и лидеры, которые продвигают снятие ограничений с Кремля.

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      1190
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Санкции МИД Украины Вадим Пристайко
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