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      Ми не настільки наївні, – Пристайко про санкції і розвал Росії

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      Пристайко прокоментував можливість зняття санкцій з Росії / Getty Images

      Санкції важливі як елемент примушення Росії до діалогу, вони повинні забезпечити максимальний комфорт для України. Водночас не можна планувати свою діяльність на основі того, що Росія розвалиться.

      Санкції нам потрібні, поки Росія не виконає все, що обіцяла. Про це сказав глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв’ю "РБК Україна".

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      "Ми вважаємо, що санкції важливі як елемент примушення Росії до діалогу. Я так кажу західним партнерам: наше завдання не зробити Росії максимально боляче, а забезпечити максимальний комфорт для України", – пояснив міністр.

      Пристайко зазначив, що не варто сподіватись на таких спрощений підхід.

      Ми не настільки наївні, щоб думати, що Путін завтра підрахує бюджет, що санкції відбирають стільки-то грошей, і одним рішенням, одним декретом закривається "проєкт "Новоросія", або, як вони його там називають,
      – додав він.

      Міністр наголосив, що не можна планувати свою діяльність на основі того, що "зараз розвалиться Росія". Україна ставить перед собою "більш прагматичні цілі" і хоче досягти миру набагато раніше.

      "Наш інтерес – перший"

      "Це взагалі проблеми Росії, як вона буде діяти, коли розвалиться. Нам би не хотілося, щоб це сталося біля наших кордонів, щоб така велика країна розбіглася в різні сторони, створюючи нам ще більше проблем. Але наш інтерес – перший, а що відбуватиметься у самій Росії – це вже потім", – зазначив Пристайко.

      Після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі Євросоюз запровадив санкції проти Росії і щоразу їх продовжує. Однак всередині ЄС є політичні сили і лідери, які просувають зняття обмежень з Кремля.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Санкції Новини Росії Україна – Росія
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