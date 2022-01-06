Победительница Mrs. Crimea-World уже не успеет оспорить решение. Международное событие должно состояться 9 – 16 января.
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Крымчанка может принять участие в 2023 году
Как рассказала организатор местного конкурса в Крыму Виктория Биль, Малоземовой пообещали сохранить место в конкурсе, но уже в 2023 году. Об этом якобы сообщила сама вице-президент мирового конкурса Тана Джонсон. Ей за это выразили искреннюю благодарность.
Сама же Малоземова написала, что для нее решение международного сообщества является "наибольшим разочарованием". Другим же конкурсанткам представительница крымчанки пожелала удачи и написала, что "пусть красивая история продолжается".
Самый известный конкурс красоты для замужних леди MRS. WORLD уже на старте. Наша Mrs.Crimea-World Анна Малоземова, к сожалению, не сможет присоединиться к ним,
– подчеркнула Биль.
Резонансная отмена "Мисс Мира 2021": коротко
- За 6 часов до начала "Мисс Мира 2021" появилась информация об отмене конкурса. Все потому, что многие претендентки заразились коронавирусом.
- Финал "Мисс Мира 2021" должен был состояться 16 декабря в Пуэрто-Рико. Инсайдеры утверждают, что это обошлось организаторам в миллионы долларов.
- Участница от Украины Александра Яремчук очень расстроилась, ведь месяц подготовки в Пуэрто-Рико изнурил ее как морально, так и физически. К счастью, COVID-19 обошел девушку. Она вместе с делегацией отправилась домой ни с чем.
- Украинская модель вернулась к повседневным обязанностям "Мисс Украина 2021" в Киеве. Сейчас она позирует в новогодних фотосессиях.
Полный текст публикации Виктории Биль:
Дорогие друзья!
Самый известный конкурс красоты для замужних леди MRS. WORLD уже на старте. Прекрасные представительницы своих стран скоро встретятся в Лас-Вегасе и будут бороться за главную корону мира.
Наша Mrs.Crimea-World Анна Малоземова, к сожалению, не сможет присоединиться к ним. Получить визу США нам не удалось. Тем не менее, мы всем сердцем желаем удачи каждой участнице и организаторам конкурса. Пусть красивая история MRS. WORLD продолжается.
Анна получила право подать Крым в следующем году. Спасибо за этот случай вице-президенту Mrs. Мир Тане Джонсон. Дорогие участники Mrs. World, пусть это путешествие принесет вам новые возможности, добрых друзей и отличные воспоминания.
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