Победительница Mrs. Crimea-World уже не успеет оспорить решение. Международное событие должно состояться 9 – 16 января.

К теме "Мисс Вселенная 2021": красавица из какой страны стала победительницей конкурса

Крымчанка может принять участие в 2023 году

Как рассказала организатор местного конкурса в Крыму Виктория Биль, Малоземовой пообещали сохранить место в конкурсе, но уже в 2023 году. Об этом якобы сообщила сама вице-президент мирового конкурса Тана Джонсон. Ей за это выразили искреннюю благодарность.

Обратите внимание! Сами организаторы конкурса красоты для замужних леди еще не высказывались публично о заявлении конкурсантки и ее представительницы.

Сама же Малоземова написала, что для нее решение международного сообщества является "наибольшим разочарованием". Другим же конкурсанткам представительница крымчанки пожелала удачи и написала, что "пусть красивая история продолжается".

Самый известный конкурс красоты для замужних леди MRS. WORLD уже на старте. Наша Mrs.Crimea-World Анна Малоземова, к сожалению, не сможет присоединиться к ним,

– подчеркнула Биль.

Резонансная отмена "Мисс Мира 2021": коротко

За 6 часов до начала "Мисс Мира 2021" появилась информация об отмене конкурса. Все потому, что многие претендентки заразились коронавирусом.

Финал "Мисс Мира 2021" должен был состояться 16 декабря в Пуэрто-Рико. Инсайдеры утверждают, что это обошлось организаторам в миллионы долларов.

Участница от Украины Александра Яремчук очень расстроилась, ведь месяц подготовки в Пуэрто-Рико изнурил ее как морально, так и физически. К счастью, COVID-19 обошел девушку. Она вместе с делегацией отправилась домой ни с чем.

Украинская модель вернулась к повседневным обязанностям "Мисс Украина 2021" в Киеве. Сейчас она позирует в новогодних фотосессиях.

Полный текст публикации Виктории Биль:

Дорогие друзья!

Самый известный конкурс красоты для замужних леди MRS. WORLD уже на старте. Прекрасные представительницы своих стран скоро встретятся в Лас-Вегасе и будут бороться за главную корону мира.

Наша Mrs.Crimea-World Анна Малоземова, к сожалению, не сможет присоединиться к ним. Получить визу США нам не удалось. Тем не менее, мы всем сердцем желаем удачи каждой участнице и организаторам конкурса. Пусть красивая история MRS. WORLD продолжается.

Анна получила право подать Крым в следующем году. Спасибо за этот случай вице-президенту Mrs. Мир Тане Джонсон. Дорогие участники Mrs. World, пусть это путешествие принесет вам новые возможности, добрых друзей и отличные воспоминания.

Может заинтересовать – неожиданный конкурс красоты: узнайте больше в видео