Переможниця Mrs. Crimea-World уже не встигне оскаржити рішення. Міжнародна подія має відбутись 9 – 16 січня.

До теми "Міс Всесвіт 2021": красуня з якої країни стала переможницею конкурсу

Кримчанка може взяти участь у 2023 році

Як розповіла організаторка місцевого конкурсу в Криму Вікторія Біль, Малоземовій пообіцяли зберегти місце у конкурсі, але вже у 2023 році. Про це начебто повідомила сама віцепрезидентка світового конкурсу Тана Джонсон. Їй за це висловили щиру подяку.

Зверніть увагу! Самі організатори конкурсу краси для заміжніх леді ще не висловлювались публічно про заяву конкурсантки та її представниці.

Сама ж Малоземова написала, що для неї рішення міжнародної спільноти є "найбільшим розчаруванням". Іншим же конкурсанткам представниця кримчанки побажала удачі та написала, що "нехай красива історія продовжується".

Найвідоміший конкурс краси для заміжніх леді MRS. WORLD вже на старті. Наша Mrs.Crimea-World Анна Малоземова, на жаль, не зможе приєднатися до них,

– наголосила Біль.

Резонансне скасування "Міс Світу 2021": коротко

За 6 годин до початку "Міс Світу 2021" з'явилась інформація про скасування конкурсу. Усе тому, що чимало претенденток заразились на коронавірус.

Фінал "Міс Світу 2021" мав відбутись 16 грудня в Пуерто-Ріко. Інсайдери стверджують, що це коштувало організаторам мільйони доларів.

Учасниця від України Олександра Яремчук дуже засмутилась, адже місяць підготовки в Пуерто-Ріко виснажив її як морально, так і фізично. На щастя, COVID-19 оминув дівчину. Вона разом з делегацією відправилась додому ні з чим.

Українська модель повернулась до повсякденних обов'язків "Міс Україна 2021" у Києві. Зараз вона позує у новорічних фотосесіях.

Повний текст публікації Вікторії Біль:

Любі друзі!

Найвідоміший конкурс краси для заміжніх леді MRS. WORLD вже на старті. Прекрасні представниці своїх країн зовсім скоро зустрінуться у Лас-Вегасі та боротимуться за головну корону світу.

Наша Mrs.Crimea-World Ганна Малоземова, на жаль, не зможе приєднатися до них. Отримати візу США нам не вдалося. Проте ми всім серцем бажаємо удачі кожній учасниці та організаторам конкурсу. Нехай гарна історія MRS. WORLD продовжується.

Ганна отримала право подати Крим наступного року. Дякуємо за цю нагоду віцепрезидентці Mrs. World Тані Джонсон. Дорогі учасниці Mrs. World, нехай ця подорож принесе вам нові можливості, добрих друзів та чудові спогади.

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