Так, руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба показал еще одно из "кладбищ" расстрелянных автомобилей в Киевской области.

Главное Ракетные удары по Львову, обращение Медведчука: основное за 54 день войны

Очередное "кладбище" расстрелянных автомобилей в Киевской области

Эти машины не были ни для кого угрозой – в них ехали целые семьи, котрые хотели эвакуироваться.

Некоторые из автомобилей сожжены дотла, на других – надписи "дети" и следы от пуль, которыми целили по гражданским людям.

Так выглядит "русский мир", с которым пришли оккупанты в Украину,

– подчеркнул Кулеба.

Смотрите видео:

Смотрите также – Последствия ракетного удара по Киеву: видео