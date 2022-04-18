Так, керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба показав ще одне з "кладовищ" розстріляних автівок на Київщині.
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Чергове "кладовище" розстріляних автівок на Київщині
Ці машини не були ні для кого загрозою – в них їхали цілі родини, які хотіли евакуюватися.
Деякі з автівок спалені вщент, на інших – написи "діти" та сліди від куль, якими цілили по цивільних людях.
Так виглядає "руській мір", з яким прийшли окупанти в Україну,
– підкреслив Кулеба.
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