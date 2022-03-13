Обезвреженными оккупантами похвастались в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины. Там даже поделились фото "обугленной" вражеской техники.

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Наши казаки их поджарили. Слава Нации,

– написали украинские защитники.

Отметим, что враг продолжает обстреливать населенные пункты недалеко от украинской столицы. Так, под огонь неприятеля попал Пуща-Водицкий психоневрологический интернат. К счастью, персонал и пациенты были эвакуированы до этого времени.

Между тем, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что украинские военные планируют отразить те группировки врага, которые сейчас разместились вблизи украинской столицы.

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