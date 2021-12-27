Умерло животное 24 декабря в своем вольере. Печальное известие сообщили в пресс-службе зоопарка.
Обратите внимание Белые медведи могут исчезнуть с лица Земли уже к концу века
Почему умерла медведица
Известно, что медведица 6 лет страдала болезнью сердца, поэтому ее контролировали ветеринары. Она была единственной белой медведицей в зоопарке и, к сожалению, не оставила потомства.
Как рассказал директор зоопарка Андреас Книрим, медведица Катюша ежедневно пила лекарство, поэтому доросла до достаточно почтенного возраста.
В свой последний день рождения в ноябре она даже съела целый рыбный пирог,
– поделился Книрим.
Что известно о Катюше
Родилась медведица еще в 1984 году в зоопарке на юго-западе Германии. Спустя год ее перевезли в берлинский зоопарк.
Что известно о белых медведяхС 2015 года их занесли в Красный список Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения вид. По информации Фонда дикой природы, к 2050 году их популяция может сократиться на 30 – 50%.
Белые медведи погибают: последние печальные новости
- В 2018 году в зоопарке Филадельфии умерла 36-летняя белая медведица в США. У нее было сразу несколько заболеваний.
- В 2020 году в России погибла белая медведица Мурма, которой было около 30 лет.