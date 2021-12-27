Померла тварина 24 грудня у своєму вольєрі. Сумну звістку повідомили у пресслужбі зоопарку.

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Чому померла ведмедиця

Відомо, що ведмедиця 6 років страждала на хворобу серця, тому її контролювали ветеринари. Вона була єдиною білою ведмедицею у зоопарку і, на жаль, не залишила потомства.

Відзначимо! Білі ведмеді живуть не більше, ніж 25 – 30 років. Середня тривалість їхнього життя – 20 років.

Як розповів директор зоопарку Андреас Кнірім, ведмедиця Катюша щодня пила ліки, тому доросла до достатньо поважного віку.

У свій останній день народження у листопаді вона навіть з'їла цілий рибний пиріг,

– поділився Кнірім.

Що відомо про Катюшу

Народилася ведмедиця ще у 1984 році в зоопарку на південному заході Німеччини. Через рік її перевезли в берлінський зоопарк.

Що відомо про білих ведмедів З 2015 року їх занесли до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як вид, який перебуває під загрозою зникнення. За інформацією Фонду дикої природи, до 2050 року їхня популяція може скоротитися на 30 – 50%.

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