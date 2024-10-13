Инцидент с "любимицей Путина" Екатериной Андреевой произошел в прямом в эфире программы "Время" 12 октября.

Смотрите также Российский пропагандист Мардан цинично порадовался убийству украинских пленных

Сломанный стул Екатерины Андреевой

На распространенном в сети видео ведущая государственного Первого канала рассказывает о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве. В середине фразы можно услышать звук ломающегося стула,. Андреева едва не упала, однако ей удалось удержаться.

Как сломался стул под российской пропагандисткой: смотрите видео

Екатерина Андреева стала ведущей программы "Время" более 25 лет назад – в 1997 году. В свое время вестница прокремлевских новостей стала интернет-мемом: "Есть такая профессия – врать каждый вечер".

Интересно, что вероятно Андреева и сама верит во ложь, которую рассказывает. Недавно ведущая в интервью рассказывала, что ей удалось отбиться от маньяка силой мысли. Она утверждала, что под ТРЦ ей подстерег мужчина, но благодаря "энергетической силе мысли" тот "отвалился, ударился головой" у него "пошла кровь".