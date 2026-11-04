Погибла в бою за Украину: на фронте погибла военнослужащая Екатерина Божейко из Львовской области

В бою в Сумской области погибла уроженка Львовской области / Коллаж 24 Канала
На фронте погибла военнослужащая из Львовской области Екатерина Божейко. Защитница погибла при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области.
Военнослужащая занимала должность наводчика в составе воинской части А5003. Об этом печальном событии сообщил Новораздольский городской совет.
Что известно о защитнице?
Екатерина Божейко родилась 20 октября 1996 года. В ряды защитников Украины она вступила 4 декабря 2024 года в звании солдата.
Военнослужащая несла службу в 3-м механизированном отделении 3-го механизированного взвода 4-й механизированной роты 2-го механизированного батальона. Свой последний бой она провела 24 мая 2025 года.
В общине выразили соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшей. Информацию о встрече военной на щите и ходе похорон городской совет сообщит позже.
Ранее стало известно о гибели 23-летней боевой медикини из Львовской области Дианы Горун с позывным "Марена". Девушка родом из села Гнездычев служила по контракту и была старшим боевым медиком роты ударных БПЛА.
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