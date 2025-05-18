Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

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Что известно о единственной боевой пилотессе вертолета в Украине

Старшая лейтенантка Екатерина – единственная женщина боевой пилот в украинской армии, которая служит на передовой вертолетной базе с десятками пилотов-мужчин. Девушка добавила, что она была единственной женщиной среди 45 мужчин в ее военной летной школе.

Я бы хотела, чтобы больше женщин летало,

– подчеркнула Екатерина.

Пилотесса училась в Харьковском национальном университете Воздушных сил. Девушка заметила, что в военном авиационном учебном заведении учится очень мало женщин, однако несколько обратились к ней в социальные сети за советами.

"Я стараюсь подбадривать их и говорить им, что у них все получится", – сказала военная.



Екатерина – единственная женщина боевая пилотесса в Украине / Фото NYT

Она отметила, что вдохновение для полетов появилось еще в детстве на авиабазе, где ее отец служил офицером. Когда Екатерине было 10 лет, ее подвезли на вертолете Ми-8, и она решила стать пилотом.

Это было так громко и страшно, но я чувствовала, что хочу на нем летать,

– вспоминает пилотесса.

Когда в 16 лет она поступила в Харьковский национальный университет Воздушных сил, будучи единственной студенткой, преподавательница спросила ее: "Что ты здесь делаешь? Это не для девушек. Ты не справишься".

Однако женщина-инструктор по вертолетным симуляторам вдохновила ее продолжать, говорит Екатерина.

"Она сказала мне никого не слушать, и я подумала: если она может летать, почему я не могу?" – отметила военная.

В конце концов она поступила в 18 отдельную бригаду армейской авиации в 2023 году и начала выполнять боевые задачи в сентябре 2024 года. Лейтенант Екатерина – второй пилот и штурман на Ми-8. На вертолете девушка совершила уже более 30 боевых вылетов.

Журналисты отмечают, что Ми-8 известен как радиорелейный вертолет, и хотя на фронте он остается дальше от линии боевого соприкосновения, чем ударные вертолеты, он часто находится в большей опасности из-за большей высоты полета.

Я никогда не стрессирую во время полета. Все тяжелые мысли могут возникнуть как до, так и после. Во время полета мой ум ясен,

– отмечает боевая пилотесса.



Военная управляет вертолетом Ми-8 / Фото NYT

Один из полетов стал на прошлой неделе. Тогда девушка на вертолете Ми-8 обеспечивала связь для двух других, которые летели впереди и делали залпы ракетами по российским целям.

"Как только слышу по радио, что мы попали в цель – как сегодня, – я знаю, что задача выполнена. Чувствую: "Фух, прекрасно, мы справились", – рассказывает Екатерина.

Со всем тем, военная отмечает, что в армии все же еще остается иногда маргинализированное отношение к женщинам. В частности, коллеги-мужчины стремятся помочь ей, когда ей это не нужно, а также иногда делают сексистские замечания, которые она научилась игнорировать.

В то же время Екатерину подбадривает тот факт, что ее уважают другие пилоты, а командиры теперь знают, что она умеет летать. Военная отмечает, что, возможно, она разрушила стереотип о неспособности женщины управлять вертолетами в зоне боевых действий.