15:00
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: Вилкул украл что-то в Мураева. Радикальные наказания от Ляшко
      Вєсті.UA
      20:28, 22 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Программы Инновации
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Ekin Patro – уникальная система, которая облегчит работу полиции: интересные детали

      Инновации 2 Читати новину українською

      Ekin Patro – это мобильная система патрулирования, которая может выслеживать разыскиваемого преступника среди толпы, во время движения обнаружить водителя-нарушителя, а также попутно, выписать штраф.

      Высокие технологии находятся на страже закона и порядка на улицах. Мобильная система патрулирования на базе искусственного интеллекта облегчит жизнь полицейским и сделает города более безопасными.

      Читайте также: Чудеса японских гениев: робот имитирует голос и манеры человека, который умер

      Ekin Patrol – первая такая система в мире, гордость турецких разработчиков, которые стали авторитетными тем, что в свое время помогали заботиться о безопасности важных международных мероприятий, к примеру, на саммите НАТО в Стамбуле и на футбольном мундиале в Германии.

      Компактный блок с различными датчиками и камерами на вид как обычные проблесковые маячки, которые крепятся на крышу патрульного авто. Обзорность в 360 градусов, возможность считывать данные с автомобилей одновременно в пяти полосах движения, в непрерывном режиме, и полная мобильность – такая технология, по словам разработчиков, намного эффективнее статическое видеонаблюдения.

      розпізнавання обличчя
       

      Система распознавание лица

      Кроме, как распознавать лица людей и номерные знаки машин, а также осуществлять фиксацию скоростного режима отдельных автомобилей в транспортном потоке, устройство "обучено" следить также за соблюдением правил парковки. При этом составление протокола о нарушении и выписки штрафов происходит автоматически.

      розпізнавання обличчя
      Уникальная система крепится на крышу патрульного авто

      Система сохраняет в памяти свой "черный список" злостных нарушителей и обменивается информацией с другими машинами полиции для максимально быстрого реагирования. Для еще большей мобильности систему умного патруля можно установить на полицейские мотоциклы и даже велосипеды.

      Технологии "Безопасного города"– инновации, с которыми патрулировать города полицейским станет проще, а людям жить в них – спокойнее.

      Теги: Наука
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Курс на аскорбин: 5 продуктов с наибольшим содержанием витамина С
      сегодня , 14:00 Курс на аскорбин: 5 продуктов с наибольшим содержанием витамина С
      Юлія Девда 119
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Пауэрлифтер София Беруашвили о шахматах, почему готова бить в нос и диете из булок
      сегодня , 13:00 НЕПОБЕДИМЫЕ. Пауэрлифтер София Беруашвили о шахматах, почему готова бить в нос и диете из булок
      Станіслав Безушко 98
      "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко
      сегодня , 12:01 "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко
      Артем Овдієнко 1727
      Как оформить налоговую скидку на обучение ребенка
      сегодня , 11:30 Как оформить налоговую скидку на обучение ребенка
      Ірина Поліщук 168
      История Филарета: заслуги и грехи почетного патриарха ПЦУ
      сегодня , 10:02 История Филарета: заслуги и грехи почетного патриарха ПЦУ
      653
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук