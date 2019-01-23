Ekin Patro – уникальная система, которая облегчит работу полиции: интересные детали

Ekin Patro – это мобильная система патрулирования, которая может выслеживать разыскиваемого преступника среди толпы, во время движения обнаружить водителя-нарушителя, а также попутно, выписать штраф.

Высокие технологии находятся на страже закона и порядка на улицах. Мобильная система патрулирования на базе искусственного интеллекта облегчит жизнь полицейским и сделает города более безопасными.

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Ekin Patrol – первая такая система в мире, гордость турецких разработчиков, которые стали авторитетными тем, что в свое время помогали заботиться о безопасности важных международных мероприятий, к примеру, на саммите НАТО в Стамбуле и на футбольном мундиале в Германии.

Компактный блок с различными датчиками и камерами на вид как обычные проблесковые маячки, которые крепятся на крышу патрульного авто. Обзорность в 360 градусов, возможность считывать данные с автомобилей одновременно в пяти полосах движения, в непрерывном режиме, и полная мобильность – такая технология, по словам разработчиков, намного эффективнее статическое видеонаблюдения.





Система распознавание лица

Кроме, как распознавать лица людей и номерные знаки машин, а также осуществлять фиксацию скоростного режима отдельных автомобилей в транспортном потоке, устройство "обучено" следить также за соблюдением правил парковки. При этом составление протокола о нарушении и выписки штрафов происходит автоматически.



Уникальная система крепится на крышу патрульного авто

Система сохраняет в памяти свой "черный список" злостных нарушителей и обменивается информацией с другими машинами полиции для максимально быстрого реагирования. Для еще большей мобильности систему умного патруля можно установить на полицейские мотоциклы и даже велосипеды.

Технологии "Безопасного города"– инновации, с которыми патрулировать города полицейским станет проще, а людям жить в них – спокойнее.