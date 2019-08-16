Экологи призывают передать часть экологического налога на модернизацию предприятий

Поступления от экологического налога должны аккумулироваться, а значительная часть этих денег должна пойти на модернизацию промышленных предприятий.

В этом убеждены экологи. Сейчас эконалог не компенсирует убытков, причиненных окружающей среде и здоровью людей, ведь используется властью в основном не по назначению. Эксперты уверены, деньги эконалога должны направляться не на преодоление последствий загрязнения, а на уменьшение вредных выбросов.

Для нас, как для государства, гораздо выгоднее ликвидировать причину, то есть заниматься экологической модернизацией предприятия и туда направлять доступные ресурсы. Параллельно нужно стимулировать и промышленные предприятия, вкладывать собственные ресурсы в это направление, но повышение использования экологического налога позволит дать мощный толчок в направлении экологической модернизации и ускорить лет на 5-10,

– рассказал гендиректор Центра экологии и развития технологий Владислав Антипов.

Эксперты предлагают направлять средства от налога на строительство новых очистных сооружений, фильтров и современную модернизацию предприятий. Для этого нужен общественный контроль и эффективный механизм использования средств.

"Первая задача, где мы должны объединиться – это вернуть поступления в специальный фонд и здесь должна быть хорошая платформа для объединения. Второй вопрос – это реформирование самого фонда окружающей среды, четких прозрачных механизмов выделения средств и создания юрлица, которое предоставляло бы средства и могло бы их вернуть", – сказала эксперт-консультант в области обращения с отходами Татьяна Омельченко.

Предложенные изменения в эконалога независимые экологи передадут представителям нового парламента и профильному министерству.