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      Экологи призывают передать часть экологического налога на модернизацию предприятий

      Новая тема 2 Читати новину українською

      Поступления от экологического налога должны аккумулироваться, а значительная часть этих денег должна пойти на модернизацию промышленных предприятий.

      В этом убеждены экологи. Сейчас эконалог не компенсирует убытков, причиненных окружающей среде и здоровью людей, ведь используется властью в основном не по назначению. Эксперты уверены, деньги эконалога должны направляться не на преодоление последствий загрязнения, а на уменьшение вредных выбросов.

      Для нас, как для государства, гораздо выгоднее ликвидировать причину, то есть заниматься экологической модернизацией предприятия и туда направлять доступные ресурсы. Параллельно нужно стимулировать и промышленные предприятия, вкладывать собственные ресурсы в это направление, но повышение использования экологического налога позволит дать мощный толчок в направлении экологической модернизации и ускорить лет на 5-10,
      – рассказал гендиректор Центра экологии и развития технологий Владислав Антипов.

      Эксперты предлагают направлять средства от налога на строительство новых очистных сооружений, фильтров и современную модернизацию предприятий. Для этого нужен общественный контроль и эффективный механизм использования средств.

      "Первая задача, где мы должны объединиться – это вернуть поступления в специальный фонд и здесь должна быть хорошая платформа для объединения. Второй вопрос – это реформирование самого фонда окружающей среды, четких прозрачных механизмов выделения средств и создания юрлица, которое предоставляло бы средства и могло бы их вернуть", – сказала эксперт-консультант в области обращения с отходами Татьяна Омельченко.

      Предложенные изменения в эконалога независимые экологи передадут представителям нового парламента и профильному министерству.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Финансы Налоги Экология
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