Екологи закликають передати частину екологічного податку на модернізацію підприємств

Надходження від екологічного податку мають акумулюватися, а значна частина цих грошей повинна піти на модернізації промислових підприємств.

В цьому переконані екологи. Нині екоподаток не компенсує збитків, завданих природному середовищу та здоров’ю людей, адже використовується владою здебільшого не за призначенням. Експерти впевнені, гроші екоподатку повинні спрямовуватися не на подолання наслідків забруднення, а на зменшення шкідливих викидів.

Для нас, як для держави, набагато вигідніше ліквідувати причину, тобто займатися екологічної модернізацією підприємства та туди направляти доступні ресурси. Паралельно потрібно стимулювати і промислові підприємства, вкладати власні ресурси в цей напрям, але підвищення використання екологічного податку дозволить дати потужний поштовх в напрямку екологічної модернізації і прискорити років на 5-10,

– розповів гендиректор Центру екології та розвитку технологій Владислав Антипов.

Експерти пропонують спрямовувати кошти від податку на будівництво нових очисних споруд, фільтрів та на сучасну модернізацію підприємств. Для цього потрібен громадський контроль та ефективний механізм використання коштів.

"Перше завдання, де ми маємо об’єднатися – це повернути надходження до спеціального фонду і тут має бути гарна платформа для об`єднання. Друге питання – це реформування самого фонду навколишнього середовища, чітких прозорих механізмів виділення коштів і створення юрособи, яка б надавала кошти і могла б їх повернути", – сказала експерт-консультант в галузі поводження з відходами Тетяна Омельченко.

Запропоновані зміни до екоподатку незалежні екологи передадуть представникам нового парламенту та профільному міністерству.