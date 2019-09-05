Федеральный суд присяжных США признал невиновным юриста и бывшего советника президента США Барака Обамы Грегори Крейга, которого обвиняли в скрытой работе на правительство Виктора Януковича.

Суд полностью оправдал Крейга, для которого обвинение просило пять лет заключения, сообщает телеканал CBS.

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Обвинение подозревало Крейга в сотрудничестве с Полом Манафортом, который консультировал украинского президента беглеца Виктора Януковича. Его также обвиняли в нарушении правил осуществления лоббистской деятельности, а именно в отсутствии соответствующей регистрации, как лица, осуществляющего деятельность в политических кругах США в пользу иностранных учреждений.

Кто такой Пол Манафорт?Это американский юрист, лоббист и политический консультант. Он был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Находился под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

Я хочу поблагодарить присяжных за справедливое правосудие. Я счастливец, потому что во время этого испытания рядом со мной была семья и мои друзья,

– заявил Крейг.

Грегори Крейг является партнером юридической фирмы Skadden Arps, которая по заказу Минюста Украины занималась подготовкой отчета о законности суда над Тимошенко. Говорится об отчет, подготовленным юристами Skadden Arps, касающийся преследования бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Януковича и который представлял действия тогдашнего президента Украины в положительном свете. В документе отмечалось, что Тимошенко осуждена незаконно, но ее права во время суда были соблюдены.

Дело Крейга было результатом расследования вмешательства России в выборы США, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером. Ключевым моментом в конкретном деле была передача Крейгом корреспонденту издания The New York Times Дэвиду Сенгеру отчета юристов по Украине.

Что известно о деле Тимошенко и участие в ней Skadden Arps?Дело по газовому договору Юлии Тимошенко с Россией 2009 года является наиболее резонансным. 11 октября 2011 политики на была осуждена на 7 лет. При этом даже МИД России подчеркивало, что все газовые соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств.



Блок Юлии Тимошенко и другие оппозиционные партии считают это дело политическим преследованием "лидера оппозиции". Официальные представители стран Запада заявили, что приговор Тимошенко является несправедливым и политически мотивированным.



В это время юристы американской фирмы Skadden Arps подготовили благоприятный отчет о действиях правительства Николая Азарова и украинских правоохранительных органов.