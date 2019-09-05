Ексрадника Обами визнали невинним у брехні про роботу на уряд Януковича

Федеральний суд присяжних Сполучених Штатів Америки визнав невинним юриста та колишнього радника президента США Барака Обами Грегорі Крейга, якого звинувачували у прихованій роботі на уряд Віктора Януковича.

Суд повністю виправдав Крейга, для якого обвинувачення просило п'ять років ув'язнення, повідомляє телеканал CBS.

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Обвинувачення підозрювало Крейга у співпраці з Полом Манафортом, який консультував українського президента-втікача Віктора Януковича. Його також звинувачували у порушенні правил здійснення лобістської діяльності, а конкретно у відсутності відповідної реєстрації, як особи, яка проводять діяльність в політичних колах США на користь іноземних установ.

Хто такий Пол Манафорт?Це американський юрист, лобіст і політичний консультант. Він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Перебував під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Я хочу подякувати присяжним за справедливе правосуддя. Я щасливець, тому що під час цього випробування поруч зі мною була сім'я і мої друзі,

– заявив Крейг.

Грегорі Крейг є партнером юридичної фірми Skadden Arps, яка на замовлення Мін'юсту України займалася підготовкою звіту про законність суду над Тимошенко. Мовиться про звіт, підготовлений юристами Skadden Arps, який стосувався переслідування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з боку уряду Януковича і представляв дії тогочасного президента України у позитивному світлі. У документі зазначалося, що Тимошенко засуджена незаконно, але її права під час суду були дотримані.

Справа Крейга була результатом розслідування втручання Росії у вибори США, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером. Ключовим моментом у конкретній справі була передача Крейгом кореспонденту видання The New York Times Девіду Сенгеру звіту юристів щодо України.

Що відомо про справу Тимошенко та участь у ній Skadden Arps?Справа щодо газового договору Юлії Тимошенко з Росією 2009 року є найбільш резонансною. 11 жовтня 2011 року політикиня була засуджена на 7 років. При цьому навіть МЗС Росії наголошувало, що усі газові угоди 2009 року укладалися в суворій відповідності з національним законодавством двох держав.



Блок Юлії Тимошенко та інші опозиційні партії вважають цю справу політичним переслідуванням "лідера опозиції". Офіційні представники країн Заходу заявили, що вирок Тимошенко є несправедливим та політично вмотивованим.



У цей час юристи американської фірми Skadden Arps підготували схвальний звіт щодо дій уряду Миколи Азарова та українських правоохоронних органів.